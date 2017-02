स्पेशल फ्रेंड संदीप तोषनीवाल के साथ पापा रणधीर कपूर की बर्थडे पार्टी पर पहुंची करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर अपने पिता रणधीर कपूर के 70वें बर्थडे के मौके पर अपने बॉयफ्रेंड संदीत तोषनीवाल के साथ पहुंची थीं। वैसे तो दोनों को कई बॉलीवुड पार्टीज में साथ देखा जाता था। लेकिन पापा के बर्थडे पर संदीप के साथ पहुंचना उनके रिश्ते को एक कनफर्मेशन दे रहा है। ऐसा पहली बार है जब दोनों एक साथ फैमिली प्रोग्राम में साथ पहुंचे हैं। इस पार्टी की खास बात यह थी कि यह एक फैमिली पार्टी थी और इसमें केवल करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही मौजूद थे।

सोशल मीडिया पर रणधीर कपूर और बबीता कपूर के साथ करिश्मा और संदीप की एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर से कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ने अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने की प्लानिंग कर ली है। दोनों के आगे बढ़ने में रुकावट केवल संदीप का तलाक है। दरअसल संदीप अभी अपनी पत्नी के साथ तलाक के मामले में उलझे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा अपने पति संजय कपूर से पहले ही तलाक ले चुकी हैं।

संदीप तोषनीवाल की 11 और 6 साल की दो बेटियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ संदीप को करिश्मा कुछ सालों से डेट कर रही हैं। माना जा रहा है कि संदीप के तलाक लेने के बाद दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। करिश्मा पहले ही पति से तलाक ले चुकी हैं और दोनों के दो बच्चे हैं। नाम ना बताने की शर्त पर अर्शिता के एक साथी ने बताया- अर्शिता ने संदीप पर एडल्टरी का इल्जाम लगाया है। वो उनके साथ ईमानदार नहीं रहा। उसके कई मीडिया पर्सन के साथ भी रिश्ते रह चुके हैं।

तोषनीवाल के वकील तोबन ईरानी ने कहा- डॉक्टर अर्शिता एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। जहां उन्हें लगता है कि लोग उनके साथ कुछ कर देंगे। इसी वजह से कई बार वो आक्रामक हो जाती हैं। हमारे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। जिसमें लिखा है कि जब उन्हें बीमारी का पता चला तो उन्होंने ईलाज करवाने से साफ मना कर दिया। इससे मेरे क्लाइंट तोषनीवाल को शादी जारी रखने में परेशानी हो रही है।

छुट्टियां मना रही हैं करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर स्विटजरलैंड में छुट्टियां मना रही थीं। जहां से उन्होंने इस खूबसूरत सीनरी का एक व्यू हमारे लिए भी शेयर किया।

सिंप्ली ब्यूटिफुल करिश्मा

ये फोटो तो किसी फिल्मी सीन की याद दिला रही है।

दो बच्चों के बाद भी करिश्मा ने खुद को काफी मेंटेन किया हुआ है।

करिश्मा कपूर आजकल यूरोप में छुट्टियां मना रही हैं। इंस्टाग्राम पर हर रोज सामने आ रही उनकी तस्वीरें बता रही हैं कि वो वहां कितना इंजॉय कर रही हैं।

First Published on February 17, 2017 10:41 am