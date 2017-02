करिश्मा कपूर के कथित ब्वॉयफ्रेंड संदीप तोषनीवाल ने पत्नी से मांगा तलाक, बताया मानसिक तौर पर बीमार

करिश्मा कपूर को कोर्ट में लंबी चली लड़ाई के बाद अपने पति संजय कपूर से तलाक मिल गया है। संजय को अपने बच्चों से मिलने का अधिकार मिल गया है। एक्ट्रेस ने अपने पति पर दहेज मांगने और हैरेसमेंट का केस किया था। अब उनके लवर संदीप तोषनीवाल भी कोर्ट पहुंच गए हैं। वो अपनी डेंटल पत्नी डॉक्टर अर्शिता से तलाक मांग रहे हैं। संदीप की 11 और 6 साल की दो बेटियां हैं।

ऐसा कहा जाता है कि फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ संदीप को करिश्मा कुछ सालों से डेट कर रही हैं। माना जा रहा है कि संदीप के तलाक लेने के बाद दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। करिश्मा पहले ही पति से तलाक ले चुकी हैं और दोनों के दो बच्चे हैं। नाम ना बताने की शर्त पर अर्शिता के एक साथी ने बताया- अर्शिता ने संदीप पर एडल्टरी का इल्जाम लगाया है। वो उनके साथ ईमानदार नहीं रहा। उसके कई मीडिया पर्सन के साथ भी रिश्ते रह चुके हैं।

तोषनीवाल के वकील तोबन ईरानी ने कहा- डॉक्टर अर्शिता एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रही हैं। जहां उन्हें लगता है कि लोग उनके साथ कुछ कर देंगे। इसी वजह से कई बार वो आक्रामक हो जाती हैं। हमारे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। जिसमें लिखा है कि जब उन्हें बीमारी का पता चला तो उन्होंने ईलाज करवाने से साफ मना कर दिया। इससे मेरे क्लाइंट तोषनीवाल को शादी जारी रखने में परेशानी हो रही है।

स्पॉटब्वॉय की रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड के एक सीनियर प्रोड्यूसर ने कोर्ट में तोषनीवाल के हक में गवाही दी। ईरानी ने कहा- वो प्रोड्यूसर आरोपी मीडिया पर्सन और तोषनीवाल का कॉमन दोस्त है। उनका तोषनीवाल के पक्ष में बात करना तारीफ योग्य कदम है। डॉक्टर अर्शिता ने मीडिया पर्सन के साथ रिश्ते को बेवजह बनाया था। तोषनीवाल करिश्मा को डेट नहीं कर रहे हैं। मीडिया ने यह बातें फैलाई हैं। डॉक्टर अर्शिता के दोस्त ने कहा- मंजुला और अर्शिता ने तोषनीवाल की अय्याशी के सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। अर्शिता तलाक के कागज साइन करने के मूड में नहीं हैं और तोषनीवाल बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के मूड में नहीं है। उसने केवल कुछ पॉलिसी खोल रखी हैं।

‘नाम शबाना’ में एजेंट के किरदार में नजर आएंगी तापसी पन्नू; अक्षय कुमार ने शेयर किया पोस्टर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 12, 2017 8:11 am