मां बनने के बाद करीना-सैफ ने दी न्यू इयर पार्टी, बहन करिश्मा और भाई रणवीर के साथ कुछ ऐसे मस्ती करते दिखीं बेबो

मां बनने के बाद करीना कपूर ने अपने घर पर न्यू इयर की पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान बॉलीवुड के कई स्टार्स नजर आए। करीना ने अपनी फोटो शेयरिंग साइट पर भी भाई रणबीर कपूर और बहन करिश्मा के साथ पार्टी की फोटोज शेयर किए। इस दौरान करीना के चेहरे का निखार बरकरार दिख रहा था। वहीं करिश्मा ने हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ फंकी चश्मा पहना हुआ था। उन्होंने रणबीर के साथ जमकर तस्वीरें लीं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं। कुणाल कपूर, दीया मिर्जा, बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान के अलावा कई सितारे नजर आए।

आपको बता दें कि करीना और सैफ के बेटे तैमूर का जन्म 20 दिसंबर को हुआ था, बेटे के जन्म के चार दिन के बाद ही क्रिसमस ईव पर दोनों ने जमकर पार्टी की। तैमूर दोनो की पहली संतान हैं। इस नाम को लेकर करीना और सैफ का नाम विवादों में भी लिया गया। दोनों साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे।

Kareena Kapoor along with husband Saif and new born baby Taimur arriverd at home in Bandra on Thersday. Express photo, 22nd Decmber 2016, Mumbai.