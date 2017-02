करीना कपूर खान ने बताया किस तरह वजन घटाने में मदद कर रहा है बेटा तैमूर

सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा तैमूर अली खान अभी दो महीने का है। लेकिन अभी से वह एक स्टार बन गया है। जब से उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है तब से तस्वीर इंटरनेट पर छाई हुई है। मुंबई में एक बुक लॉन्च के मौके पर पहुंची करीना ने तैमूर से जुड़ी और भी बातें सबके साथ शेयर की।

तैमूर के बारे में बोलते हुए करीना कपूर ने कहा, मेरा बेटा इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है कि मैं जल्दी-जल्दी से एक्सट्रा वजन घटा लूं। वह मुझे बहुत ज्यादा चलवाता है। करीना ने बताया, जब भी मैं उसे गोद में लेकर बैठती हूं तो वह रोने लगता है। यह उसका ये बताने का तरीका है कि मैं खूब चलूं। मैं खुश हूं कि उसे अभी से चलने से प्यार है।

इस बातचीत में करीना ने बताया कि वजन कम करने के लिए वह एक खास डायट फॉलो कर रही हैं। लेकिन ये बात साफ है कि वह इसके लिए कोई क्रैश डायट फॉलो नहीं करेंगी क्योंकि इस वजह उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। बता दें कि करीना हाल ही में एक फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में बतौर शो स्टॉपर पहुंची थीं। जल्द ही वह अपनी फिल्म वीरे दि वेडिंग की शूटिंग भी शुरू करने वाली हैं।

करीना कपूर खान अपने बेटे को लेकर भी काफी सतर्क रहती है। करीना बताती हैं कि सैफ और वह हमेशा कोशिश करते हैं कि दोनों में से कोई एक हर वक्त तैमूर के साथ रहे। करीना ने 20 दिसंबर को तैमूर को जन्म दिया था। इससे पहले तक करीना अपने काम में पूरी तरह एक्टिव थीं। इसी दौरान उन्हों लेक्मे फैशन वीक में सब्यसाची के लिए रैंप वॉक की थी। डिजाइनर लहंगे और प्रेग्नेंसी के ग्लो में करीना बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

हालांकि करीना ने कपूर खानदान द्वारा हर साल आयोजित होने वाली क्रिसमस पार्टी में हिस्सा नहीं लिया।

क्रिसमस के मौके पर करीना और सैफ ने एक पार्टी का आयोजन किया था। जिसमें तैमूर के जन्म और त्योहार को साथ में सेलिब्रेट किया गया। इसमें सैफ की पहली पत्नी अमृता सिंह से बच्चे सारा और इब्राहिम अली खान भी शामिल हुए।

हमेशा की तरह करीना काफी ग्लो कर रही थीं। वहीं सैफ ने कुर्ता पायजामा पहना हुआ था।

सैफ अली खान अपनी पत्नी की काफी देखभाल करते हुए दिखे। इसी वजह से उन्होंने एक्ट्रेस का हाथ पकड़ा हुआ था।

First Published on February 15, 2017 11:58 am