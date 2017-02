करीना कपूर खान ने कहा- तैमूर घर में कभी नहीं रहता अकेला, एक पैरेंट हमेशा होता है साथ

करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर को लेकर काफी सुरक्षित रहती हैं। यही बात उनकी डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के साथ हुई बातचीत में नजर आई। एक्ट्रेस प्रेग्नेंसी वेट को कम करने के बारे में चर्चा कर रही थीं। एक पैरेंट के तौर पर करीना और सैफ अली खान इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनमें से एक तैमूर के साथ हमेशा घर में रहे। इस समय सैफ घर में हैं। मैं लाइव चैट के लिए आई हूं। इसलिए मैं चाहती थी कि सैफ तैमूर के साथ घर में रहें। सैफ ने अपनी मीटिंग थोड़ी देर के लिए टाल दी ताकि मैं यहां आ सकूं। तैमूर कभी अकेला नहीं रहता एक पैरेंट हमेशा उसके साथ होता है। हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं उसे शूटिंग पर साथ लेकर जाउंगी और यह काफी अमेजिंग होगा। वो (तैमूर) हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो मेरा और सैफ का हिस्सा है, उसने हमारे यहां जन्म लिया है।

करीना ने बताया कि उन्होंने किस तरह अपनी प्रेग्नेंसी को एंज्यॉय किया। एक्ट्रेस ने कहा- मैंने तैमूर को ढेर सारी शक्ति, ऊर्जा और खुशी के साथ रखा है। मैंने 18 किलो वजन बढ़ा लिया था और उसे उस दिन तक बॉडी फ्लॉन्ट करती रही जब तक अस्पताल नहीं पहुंच गई और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग एंगल से मेरी फोटोज खींची गईं, मेरी डबल चिन दिखाई गई। मेरे दोस्त और परिवार कहते थे सुनो तुम प्रेग्नेंट हो।

करीना ने कहा- यह बात मायने नहीं रखती कि प्रेग्नेंसी के दौरान आप किस साइज और शेप में हैं। मेरे पास एक अमेजिंग बच्चा है। मेरे दोस्त और परिवार ने मुझे काफी सपोर्ट किया। वह बहुत गॉर्जियस बच्चा है इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा है बल्कि इसलिए कि उसके लुक काफी अच्छे हैं। उसके अंदर पठान के जींस हैं और उस दौरान मैंने खूब घी खाई थी। मैं इसे बहुत औपचारिक तौर पर करना चाहती थी।

एक्ट्रेस ने कहा- अब प्रकिया शुरू हो गई है। मैं इसे (वेट लूज) करना चाहती हूं। यह सही खाना खाने, चलने के बारे में है। मैं बहुत डेडिकेटिड हूं। मैं इसे बिना किसी समावेश के करना चाहती हूं। यह कम होता जा रहा है। वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना सोनम कपूर और स्वरा भास्कर के साथ फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आएंगी।

First Published on February 15, 2017 10:41 am