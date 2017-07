करीना कपूर खान ने कहा- मेरा बेटा तैमूर है सबसे अमेजिंग दिखने वाला बच्चा

The ultimate king of hearts Taimur Ali Khan Pataudi with mom ❤ #KareenaKapoorKhan … #Taimur smile is like his mom 😘 he is so cute and adorable 😍…. Mom n son enjoying the quality time … #blissfulmoment ❤ …. #mommy #kareenakapoorkhanbegum #Taimur #TaimurAliKhanPataudi👑 #cutenessoverloded #adorable #bolloywoodprince #bollywoodqueen #momandsonbonding #lovethem #godblessthem #followme #formoreupdates #positivevibes

A post shared by Taimur Ali Khan Pataudi 👑 (@taimur__ali__khan__pataudi) on Mar 20, 2017 at 2:17am PDT