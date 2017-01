करीना कपूर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को कहा फेयर एंड लवली, रणबीर कपूर की बारी आई तो बोलीं उन्हें ब्रेक की जरूरत है

डायरेक्टर करण जौहर के मशहूर शो कॉफी विद करण में जल्द आपको सोनम कपूर और करीना कपूर खान की मजेदार बातचीत देखने को मिलने वाली हैं। इस एपिसोड के टीजर्स से साफ है कि यह एपिसोड काफी मजेदार रहने वाला है। वैसे में बॉलीवुड के ज्यादातर सेलेब्स के साथ करण जौहर की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। जिस वजह से इस शो पर काफी मस्ती और सनसनीखेज खुलासे होते हैं।

अब करीना कपूर और सोनम कपूर भी करण के शो पर कुछ ऐसा ही मजेदार करने वाली हैं। जहां एक प्रोमो में करीना यह कहती नजर आ रही हैं कि वह कई लड़कों को डेट कर रही हैं। तो एक सीन में वह करण से मस्ती करती दिखीं। उन्होंने कहा, मेरी मां कहती हैं कि जिस भी चैनल पर लगा लो करण जौहर ही देखने को मिलता है। करनी की इस बात कर करण केवल मुस्कुरा कर रह गए।

एक तरफ जहां उन्होंने करण से चुटकी ली। वहीं दूसरी तरफ करीना ने इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सिद्धार्थ मल्होत्रा और अर्जुन कपूर के लिए मैट्रीमनी (शादी) का ऐड बनाया साथ ही रणबीर को शादी को लेकर एक सलाह दे डाली।

करीना ने अर्जुन कपूर को ईगर बीवर कहा, सिद्धार्थ मल्होत्रा को फेयर एंड लवली एंड सो रेडी कहा। लेकिन जब रणबीर की बारी आई तो करीना बोलीं रणबीर को एक ब्रेक की जरूरत है।

वीडियो : बेटे तैमूर के साथ पहली बार लोगों के सामने आई करीना कपूर

First Published on January 14, 2017 9:43 am