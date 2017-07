…आखिर क्यों आपस में भिड़ गईं करीना कपूर और शाहिद कपूर की बीवी मीरा

बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत और सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान अप्रत्यक्ष रूप से आपम में भिड़ गई हैं। दोनों स्टार्स की पत्नियों में यह होड़ लगी है अपने बच्चों की बर्थडे पार्टियों को खास बनाने को लेकर। मालूम हो कि शाहिद और मीरा की बेटी मीशा राजपूत 27 अगस्त को एक साल की होने जा रही है। इस खास मौके पर मीरा ने बर्थडे पार्टी प्लान की है। उधर करीना ने भी अभी से अपने बेटे तैमूर के बर्थडे (20 दिसंबर) पर स्पेशल पार्टी रखने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबरों के मुताबिक इन दोनों के बीच होड़ पार्टी की थीम को लेकर मची है।

असल में एक मशहूर ब्रिटिश प्री स्कूल ऐनिमेटेड ने पार्टी को ज्यादा से ज्यादा खास बनाने के लिए इस दिन एक टेलिविजन सीरीज को शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में शाहिद और मीरा से सम्पर्क भी किया गया है। खबर है कि शाशा और मीरा को यह थीम काफी पसंद भी आई है। उधर करीना और सैफ भी अपने लाडले के बर्थडे को खास बनाने के लिए ऐनिमेटेड टीवी सीरीज के जरिए एक थीम पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीना इस बात पर अड़ गई हैं कि उन्हें खास तौर से वही थीम चाहिए। ऐसा लगता है कि इन दोनों एक्ट्रेसेज की पत्नियों में पार्टी की थीम को लेकर भिडंत होनी तय है।

मीरा और शाहिद दोनों ही मीशा के साथ सफर करते वक्त बहुत सजग रहते हैं। चुलबुली मीशा कैमरा के फ्लैश से घबराने की बजाए उनकी तरफ देखती रहती है। (Picture Credits: Varinder Chawla)

मीशा की कई तस्वीरों में यह देखा गया है कि वह चाहे अपने पापा के साथ रहे या अपनी मां के साथ लेकिन खिलौने उसके पसंदीदा हैं और वह अपने खिलौनों का साथ नहीं छोड़ती है। (Picture Credits: Varinder Chawla)

हाल ही में शाहिद कपूर की बेटी मीशा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं जिनमें वह अपनी मां मीरा राजपूत की गोद में दिखाई दे रही हैं। (Picture Credits: Varinder Chawla)

मालूम हो कि सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान का जन्म 20 दिसंबर 2016 को हुआ था। करीना का बेटा अपने नाम को लेकर काफी चर्चा में रहा था। सैफ अली खान द्वारा अपने बेटे का नाम तैमूर अली खान रखने पर कई लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए थे कि वह किसी क्रूर शासक का नाम अपने बेटे के लिए कैसे चुन सकते हैं।

तैमूर की जब भी कोई तस्वीर इंटरनेट पर आती है, हमें यह लगता कि यए तो दिन-प्रतिदिन और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। अब हम सबको इसी बात का इंतजार है कि वह जल्द ही किसी फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर नजर आएं।

अभी पिछले दिनों ही अमृता ने दो वीडायोज शेयर की थीं। इस वीडियो में करीना और अमृता वर्कऑउट करती नजर आ रही थीं। इस वीडियो को करीना के फैंस ने भारी तादात में पसंद किया था। साथ ही साथ करीना के कुछ फैंस ने उम्मीद व्यक्त की थी कि वह जल्द ही अपने पहले वाले लुक में आ जाएंगी।

तैमूर को उनकी लेटेस्ट तस्वीरों में उनकी नानी के साथ देखा गया है। जैसा हम सब को पता है कि करीना का ज्यादातर समय जिम में गुजर रहा है। वह अमृता अरोड़ा के साथ अपनी बॉडी को सही शेप में लाने में लगी हुई हैं।

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान।

First Published on July 14, 2017 11:11 am