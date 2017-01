जल्द पापा बनने वाले हैं एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट करण मेहरा, सोशल मीडिया पर शेयर की खबर

बिग बॉस कंटेस्टेंट करण मेहरा की जिंदगी में जल्द एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है। जी हां करण मेहरा की वाइफ निशा रावल प्रेग्नेंट हैं। करण और निशा ने अपनी जिंदगी से जुड़ी ये अच्छी खबर सोशल मीडिया पर शेयर की। यह करण और निशा का पहला बच्चा है। ये तस्वीर शेयर करते हुए निशा ने लिखा, हम एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप हमारी प्राइवेसी को समझेंगे और बार-बार मुझे तस्वीरें पोस्ट करने को नहीं कहेंगे। मुझे समय देंगे कि मैं खुद कुछ पोस्ट कर सकूं।

करण मेहरा ने भी अपनी और निशा की एक तस्वीर शेयर करते हुए यह खुश खबरी अपने फैन्स और दोस्तों के साथ शेयर की। टीवी के जाने पहचाने चेहरे करण मेहरा स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक के रोल में नजर आए थे। नैतिक के रोल में करण शो की शुरुआत के साथ ही इसको साथ जुड़े हुए थे। यह शो छोड़ने के बाद करण मेहरा बिग बॉस-10 में नजर आए थे। इस बार बिग बॉस में सेलेब्स और कॉमनर्स की थीम रखी गई थी। इसके तहत कुछ इंडियावाले कंटेस्टेंट्स और सेलेब कंटेस्टेंट्स शो में आए थे।

जब करण शो से बाहर हुए थे तो ज्यादातर फैन्स को इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें घर से एलिमिनेट किया जाएगा। करण को घर के एक ऐसे सदस्य के तौर पर जाना जाता था, जो कि बिना झगड़ा किए शांति से रहने और शांति बनाए रखने में यकीन रखते थे। करण का घर के ज्यादातर सदस्यों के साथ व्यवहार अच्छा था।

करण के घर से निकाले जाने के बाद अंग्रेजी साइट रेडिफ डॉट कॉम ने उनसे बात की। सलमान खान ने करण पर स्वामी ओम द्वारा सेक्सिस्ट कमेंट किए जाने के खिलाफ आवाज नहीं उठाने को लेकर सवाल किया था। इस बारे में पूछे जाने पर करण ने कहा- पहले हफ्तें में आपने मुझे स्वामी ओम को राहुल भाई के लिए अपशब्द कहे जाने के खिलाफ आवाज उठाते देखा होगा। यह ठीक नहीं था। दो-तीन हफ्ते बाद जो कुछ भी बाकी के ग्रुप कर रहे थे वह बहुत ही बनावटी लग रहा था। वे महिलाओं के लिए स्टैंड लेने की बात कर रहे थे, जो कि हम पहले से ही कर रहे थे। यदि वही महिलाएं जिनके लिए आप आवाज उठाने की बात कर रहे थे उनके साथ हंसी मजाक करती नजर आती थीं तो यह बहुत कंफ्यूजिंग लगता था।

उन्होंने कहा कि कुछ देर तक यह सब देखने के बाद कोई भी यह कह सकता था कि आप किसी जोकर की तरह महसूस कर रहे हैं। किसी को भी बच्चों की तरह संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शो पर वे सभी एडल्ट्स हैं, हालांकि कुछ के लिए स्टैंड लेने की जरूरत थी, और वह हमने लिया।

भारी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद शो से निकाले जाने की बात पर उन्होंने कहा- मुझे शो से बाहर आने के बाद यह जान कर हैरानी हुई कि मुझे सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे और मैं ट्रेंड कर रहा था। मैंने सुना था कि शो के मेकर्स ने इस हफ्ते एलिमिनेशन को लेकर कुछ परिवर्तन किए हैं। यह चेंज वोट्स और कंटेंट को लेकर थे।

First Published on January 10, 2017 10:14 am