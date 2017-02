करण जौहर ने बॉलीवुड की इस अभिनेत्री को बताया अपना फेवरेट

करीना कपूर और करण जौहर अच्छे दोस्त हैं यह सभी जानते हैं। मगर जब करीना ने कल हो न हो करने से मना कर दिया था तब इन दोनों के बीच थोड़ी गलतफहमी भी आ गई थी। लेकिन आज सब ठीक है और दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती है। इतना ही नहीं करण ही वह पहले इंसान थे जिसने करीना के बेटे का नाम सबसे पहले ट्विटर पर बताया था।

हालांकि करीना ने अपनी प्रेग्नेंसी की बात को तीन महीने तक करण से छिपाकर रखा था। वैसे इस तरह की दोस्ती बॉलीवुड में कम ही लोगों के बीच देखने को मिलती है। अपनी बेस्ट फ्रेंड करीना के साथ करण जौहर ने एक तस्वीर शेयर ​की है। इस बेहतरीन फोटो में को करण ट्विटर पर शेयर करते हुए करीना को अपनी फेवरेट बताया है।

इस फोटो के नीचे करण ने कैप्शन में लिखा है मी एंड हर, द फेवरेट। यह एक सेल्फी है जिसे करण ने क्लिक किया है। इस तस्वीर में करीना बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं और उनके चिक्स बोन भी साफ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में करण की काफी अच्छे दिखाई दे रहे है। करीना और करण एक साथ कई बार पार्टी करते हैं और यह एक ऐसा ही है। जब करीना प्रेग्नेंट थी उस दौरान भी यह दोनों पार्टी करते थे, जिसकी तस्वीरें शेयर किया करते थे।

करीना ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में काम किया था। इसके अलावा करीना करण के शो में भी पहुंची थी वहां भी दोनों काफी मस्ती करते दिखाई दिए। फिलहाल करीना अपनी फिटनेस पर ध्यान देने में ​बिजी हैं। जल्द ही करीना फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आएंगी।

Me and her!!!! The favourite….. pic.twitter.com/SnaVHG3eie — Karan Johar (@karanjohar) February 8, 2017

First Published on February 9, 2017 10:31 am