करण जौहर ने बताया मोनालीसा की शादी को नकली, तो मिला करारा जवाब

रिएलिटी शो बिग बॉस 10 में एक और शादी देखने को मिली। मोना ने अपने लंबे समय से ब्वॉयफ्रेंड रहे विक्रांत सिंह राजपूत के साथ शादी कर ली है। जहां इस शादी ने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं रिपोर्ट्स हैं कि कपल को घर के अंदर अपनी शादी करने के लिए बहुत बड़ी रकम मिली है। वहीं हाल में करण जौहर ने उनकी शादी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झलक दिखला जा सीजन 9 के जज करण जौहर फराह खान और जैकलीन फर्नांडिज के साथ बिग बॉस के घर पर आए। जहां उन्होंने कहा मोना की शादी झूठी है।

करण ने कहा- क्या फेक शादी की उसने। उसका कभी अलविदा ना कहना होने वाला है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा की फिल्म कभी अलविदा ना कहना असफल शादी और शादी के बाद अवैध संबंधों को लेकर बनी फिल्म थी। यही बात करण ने मोना के बारे में कही। उनका मानना है कि मोना कि शादी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। मनु के साथ मोना के रिश्ते पर टिप्पणी करते हुए जौहर ने कहा- उसका तो 2 इन 1 सिचुएशन चल रहा था। इसकी वजह मोना का मनु के करीब आना था।

http://twitter.com/i/web/status/822752619428884482

अपनी शादी को फेक बताने वाली रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए मोना ने एक इंटरव्यू में कहा- यह काफी दुख की बात है कि लोगों को अभी भी लगता है कि हमारी शादी झूठी है। ऐसा नहीं है। हर लड़की के लिए शादी बहुत बड़ी बात होती है। हम शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन चीजें एक जगह पर फिट नहीं हो पा रही थीं। जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मोना से करण के कमेंट के बारे में पूछा को उन्होंने कहा- मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कब कहा। मैं इसपर तब तक कोई कमेंट नहीं कर सकती जब तक कि एपिसोड ना देख लूं। लेकिन उन्होंने मेरी नई यात्रा पर मुझे बधाई दी है। सलमान खान ने भी बहुत अच्छी बातें मुझसे कहीं। मैं हर चीज के लिए बिग बॉस की आभारी हूं।

बता दें कि बिग बॉस के वीकेंड के वार में सलमान जब करण जौहर से मोनालिसा के भविष्य के बारे में पूछते हैं कि क्या वे शादी के बाद फिल्में करना छोड़ देंगी। इस पर करण कहते हैं कि बिल्कुल नहीं मोनालिसा की अभिनेत्री शादी के बाद और जागेगी।

बिग बॉस 10, 18 जनवरी 2016: पूरे रीति-रिवाज़ों के साथ हुई मोनालिसा की हुई शादी, बानी और रोहन में हुआ झगड़ा

First Published on January 22, 2017 10:44 am