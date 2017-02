कपूर एंड संस के निर्देशक शकुन बत्रा ने कहा- मैं फवाद खान को बहुत मिस करता हूं

कपूर एंड संस के निर्देशक शकुन बत्रा की फिल्म में फवाद खान, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऋषि कपूर, रत्ना पाठक, रजत कपूर नजर आए थे। यह साल 2016 की रिफ्रेशिंग फिल्म में से एक थी। इसमें ऐसा गाने थे जो लोगों की जुबां पर चड़ गए थे जैसे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। इसमें ऐसे पल मौजूद थे जो कभी आपको हंसाते तो कभी आपको भावुक करते जिसकी वजह से हर कोई फिल्म से जुड़ गया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए फिल्म निर्माता ने बताया कि कैसे फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने मस्ती की और अपनी बॉलीवुड यात्रा के बारे में भी बताया।

बातचीत के दौरान शकुन से फवाद खान को लेकर अपेक्षित सवाल पूछा गया। जिसपर उन्होंने कहा- मैं उन्हें काफी मिस करता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या इस मामले पर मुझे चुप रहना चाहिए और मुझे उन्हें दूसरी चीजों की वजह से मिस नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें मिस करता हूं क्योंकि वो एक अच्छे शख्स हैं और एक महान सहयोगी। हम भारतीय जो दुनिया में काम करते हैं हम उसे वैध तरीके से करते हैं ठीक उसी तरह जब कोई वैध तरीके से हमारे देश में काम करना चाहता है तो यह ओपन होना चाहिए। यह एक टू वे स्ट्रीट है।

कपूर एंड संस में फवाद का किरदार असाधारण था क्योंकि उसने राहुल का रोल अदा किया था जो गे है। लेकिन यह उस तरह का नहीं था जैसा वो आमतौर पर फिल्म में करता है। इस बात का जिक्र करते हुए निर्देशक ने कहा कि फिल्म का किरदार गे आदमियों को लेकर जारी स्टीरियोटाइप इमेज से हटकर थी और मुझे खुशी है कि लोगों ने इसे सही लिया। बॉलीवुड में बहुत से लोगों कि तरह शकुन बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में आए हैं। उन्होंने जाने तू या जाने ना और रॉक ऑन में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। एक मैं और एक तू के जरिए नाम कमाया और कपूर एंड संस के जरिए मशहूर हो गए।

एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने कहा- मुझे नहीं पता और मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे लगता है यह दूसरी किसी इंडस्ट्री की तरह है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पैरेंट्स पत्रकार नहीं होंगे लेकिन आप आज पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि अगर आमपमें किसी चीज को लेकर पैशन है तो आप उसे पूरा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम उस समय में रहते हैं जहां बाहरी और अंदर का शख्स मायने रखता है। इसीलिए मैं यहां हूं। मैं इसे सच में करना चाहता था और मुझे खुशी है कि मैं इसे कर पा रहा हूं। मैं अपनी उंगलियों को क्रॉस रखता हूं और उसे करता जाता हूं।

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें

कॉफी विद करण 5: मनीष शर्मा से अपने रिश्ते को लेकर बोली परिणीति; फवाद खान को बताया सबसे सेक्सी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 11:33 am