आशीष चौधरी के साथ सुमोना चक्रवर्ती अपकमिंग टीवी शो में निभाएंगी जासूस का किरदार

अगर रिपोर्ट्स की मानें तो बड़े अच्छे लगते हैं और कपिल शर्मा की ऑन स्क्रिन पत्नी सुमोना चक्रवर्ती जल्द ही एक टीवी शो के जरिए कमबैक करने वाली हैं। कई बॉलीवुड फिल्मों और धमाल सीरिज में काम कर चुके एक्टर आशीष चौधरी लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आशीष टीवी शो एक मुट्ठी आसमान में चार साल पहले नजर आ चुके हैं। इस सीरियल का नाम देव आनंद हो सकता है। जिसमें सुमोना उनके अपोजिट दिखेंगी। कलर्स पर प्रसारित होने वाले इस थ्रिलर शो को निसार परवेज और अलिंद श्रीवास्तव बनाएंगे। एक सूत्र ने टेलिचक्कर को बताया कि सुमोना इस समय कलर्स के इस शो में लीड रोल निभाने के लिए बातचीत कर रही हैं।

अगर सुमोना को साइन कर लिया जाता है तो वो आशीष चौधरी के अपोजिट लीड रोल निभाती हुई नजर आएंगी। सुमोना ने कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और अब द कपिल शर्मा शो में अपनी कॉमेडी स्किल को साबित किया है। इसके अलावा वो एक थी नायिका, ये है आशिकी और जमाई राजा में भी काम कर चुकी हैं। अगर यह खबर सच साबित होती है तो सुमोना को लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखना दिलचस्प होगा। हो सकता है कि इसमें वो एक्शन करते हुए भी नजर आएं।

बता दें कि कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में उनकी बीवी की भूमिका अदा करने वाली टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती को अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। लेकिन आपको उनका ग्लैमरस रूप देखना है तो एक बार यहां नजर डालिए। हाल ही सुमोना ने सोशल साइट पर कुछ फोटोज अपलोड करके शो के किरदार से हटकर अपनी ग्लैमरस इमेज दिखाई है।

दरअसल, सुमोना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने श्रीलंका गई हैं। 5 दिन के इस वेकेशन की कई फोटोज सुमोना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन फोटोज में सुमोना काफी हॉट लग रही हैं। बीच के किनारे घूमती सुमोना अपनी वेकेशन को फुली एंजॉय कर रही हैं। कुछ पिक्चर्स में वे अपने दोस्तों के साथ भी नजर आ रही हैं। आपको कपिल और सुमोना की जोड़ी ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ के दौरान काफी लाइम लाइट में रहती है। फिलहाल सुमोना सोनी टीवी के शो ‘द कपिल शर्मा शो’ में भी कपिल के लव इंटरेस्ट के रूप में काम कर रही हैं।

अमिताभ बच्चन ने कहा- "मेरे मरने के बाद मेरे बेटा-बेटी के बीच संपत्ति का बराबर बंटवारा होगा"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 3, 2017 10:38 am