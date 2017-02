कंगना रनौत बनीं जांबाज जूलिया, कर रहीं विंटेज कार की सवारी, आखिर क्या है वजह?

कभी क्वीन में बिंदास गर्ल तो कभी तनु वेड्स मनु में एक चुलबुली गर्ल, कभी रिवॉल्वर रानी में बंदूक ताने तो कभी गैंस्चर में संजीदा किरदार निभाने वाली कंगना अब आपको अपनी अपकमिंग फिल्म में अलग ही अंदाज में नजर आएंगी। यहां बात कर रहे हैं कंगना की अपकमिंग फिल्म रगून के बारे में। इस फिल्म में कंगना विंटेज कार में घूमती नजर आएंगी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक कंगना पूरे एक माह तक विंटेज कार की सवारी करेंगी। कंगना इस फिल्म में विंटेज कार की सवारी न सिर्फ काम के लिए, बल्कि निजी दिनचर्या में भी करती हैं। यह विंटेज कार इतनी शानदार है कि लोग पलट कर देखने को मजबूर हो जाते हैं, उसी तरह लोग जूलिया को भी पलट कर देखते हैं।

इतना ही नहीं कंगना इस फिल्म का प्रमोशन भी विंटेज कार के जरिए करेंगी। आपको बता दें कि रंगून एक 1940 के दशक की कहानी है, जब भारत में ब्रिटिश सत्ता का राज था। फिल्म का बेस सेकेंड वर्ल्ड वार है। हाल ही रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर और गानों में भी स्वतंत्रता संग्राम के सीन्स भी हैं। कि सेकेंड वर्ल्ड वार की पर आधारित है।

वैसे तो कंगना अपने हर किरदार को बखूबी निभाती हैं, लेकिन विंटेज कार की सवारी वाला किरदार उनके फैंस को कितना पसंद आता है यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम है जांबाज जूलिया, जो कि विंटेज कार में घूमेगी। फिल्म में कंगना के साथ सैफ अली खान फिल्म निर्माता और शाहिद कपूर एक सिपाही के किरदार में हैं। कंगना इस फिल्म में विंटेज कार का इस्तेमाल काम के लिए ही नहीं, बल्कि निजी दिनचर्या में भी करती हैं। फिल्म में विशाल भारद्वाज निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला निर्मित, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और वायकॉम 18 मोशन पिचर्स प्रस्तुत रंगून फिल्म आगामी 24 फरवरी को रिलीज होने जा रही है।

First Published on February 7, 2017 11:03 am