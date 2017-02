रंगून से अपने कुछ सीन काटे जाने को लेकर नाराज हैं कंगना रनौत

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का कहना है कि वह 24 फरवरी को रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म ‘रंगून’ से अपने कुछ सीन काटे जाने से काफी निराश हैं। हिंदी समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक कंगना ने शुक्रवार को कहा कि जो सीन काटे गए वे मेरी बेहतरीन एक्टिंग की बानगी थे और जब मुझे उन दृश्यों को एडिट कर हटाए जाने के बारे में मालूम हुआ तो मैं बहुत निराश हुई। मुझे लगा कि उन सीन्स के बगैर मेरी एक्टिंग को औसत कहा जाएगा और ज्यादा तारीफ नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने मेरे काम को पसंद किया है जिससे मैं बेहद खुश हूं।

गौरतलब है कि शाहिद कपूर, कंगना रनौत और सैफ अली खान स्टारर रंगून 24 फरवरी को रिलीज हो गई है। शुरू में फिल्म में कंगना रनौत का किरदार 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस फीयरलेस नादिया से काफी हद तक मिलता जुलता है। हालांकि रंगून के निर्माता इस बात को कई बार खारिज कर चुके हैं। एक सीन में कंगना चाबुक लिए नजर आती हैं यह पोज नादिया से मिलता है लेकिन इन दोनों किरदारों के बीच जारी समानताओं को कोई भी मिस नहीं कर सकता। खुद फिल्म की लीड फीमेल एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि उनका किरदार किसी से भी प्रेरित नहीं है।

कंगना ने कहा कि उनके कुछ पसंदीदा सीन्स को वह अपने बेहतरीन अभिनय प्रतिभा को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण समझती थीं और जब उन्होंने फिल्म से उन दृश्यों को हटा देखा तो विशाल भारद्वाज ने उन्हें समझाया कि फिल्म से उन दृश्यों को हटाया जाना क्यों जायज है? फिल्म उद्योग से मिलने वाली तारीफ के बारे में पूछे जाने पर कंगना ने बताया कि इस उद्योग से जुड़े कई लोगों ने उनके काम की तारीफ की, उन्हें संदेश भेजा, जिससे वह बहुत खुश हैं। विशाल भारद्वाज निर्देशित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में कंगना के अलावा शाहिद कपूर और सैफ अली खान भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. बता दें कि कंगना रनौत ने पहली बार डायरेक्‍टर विशाल भारद्वाज के साथ काम किया है।

मनोरंजन जगत की खबरों के लिए क्लिक करें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 26, 2017 11:16 am