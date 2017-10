फरहान अख्तर के ओपन लेटर पर भड़की कंगना की बहन रंगोली चंदेल, ट्वीट कर निकाली भड़ास

8 अक्टूबर को फरहान खान ने अपने फेसबुक अकाउंट से ऋतिक रोशन के बचाव में एक ओपन लेटर लिखा था। कंगना और ऋतिक के बीच पिछले साल से विवाद शुरु हुआ था। जिसके बाद से एक्ट्रेस लगातार हमले कर रही थीं। कुछ दिनों पहले आप की अदालत में पहुंची कंगना ने एक बार फिर से ऋतिक पर हमला किया था और अपने कथित रिश्ते को लेकर काफी खुलासे किए थे। इसके बाद अरनब गोस्वामी को इंटरव्यू देकर एक्टर ने पहली बार अपना पक्ष सामने रखा था।

जिसके बाद फरहान ने ऋतिक रोशन के समर्थन में एक ओपन लेटर लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया ने रोशन के साथ पक्षपात किया और केवल एक पक्ष की बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा था कि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनके हालातों के यह फैसला करुं कि कौन सही और कौन गलत है। यह पता लगाना साइबर सेल के अधिकारियों का काम है। लेकिन जिस तरह से यह पूरी घटना सामने आई है उसपर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें पुरुषों का पीछा किया गया है।



बॉलीवुड के गलियारों में फरहान को अपने ओपने लेटर के लिए काफी सराहना मिली थी। करण जौहर ने ट्विट करके कहा था- बहुत खूबसूरती से लिखा। यह जरूरी था। यह सच है। वहीं सोनम कपूर ने भी कहा था- बहुत अच्छे से लिखा और काफी न्यायपूर्ण फरहान। मैं सहमत हूँ। अब हर बात पर अपनी बहन कंगना रनौत का बचाव करने वाली रंगोली ने एक बार फिर से ट्विटर के जरिए फरहान पर हमला बोल दिया है।

Dear @FarOutAkhtar your views could've been appreciated if you and your father were not so biased to Roshans.

Dear @karanjohar and @sonamakapoor nice to see how much a gaon wali non English speaking mountain girl has ruffled so many feathers….

….Haha even if entire industry stands against her she will still survive because she is the chosen one !!

— Rangoli Chandel (@Rangoli_A) October 8, 2017