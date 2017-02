वॉइस ऑफ इंडिया किड्स की होस्ट सुगंधा मिश्रा ने की कंगना रनौत की मिमिक्री, तो भड़कीं ‘रंगून’ स्टार

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत किसी भी मुद्दे पर अपनी बात खुलकर सामने रखने के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों वह अपनी आगामी फिल्म रंगून के प्रमोशन में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में जब वह सुगंधा मिश्रा (द कपिल शर्मा शो की सदस्य) होस्टेड शो द वॉइस ऑफ इंडिया किड्स के सेट पर पहुंचीं तो सलीम मर्चेंट और शान (शो के जज) के कहने पर सुगंधा ने कंगना की मिमिक्री कर दी। सलीम मर्चेंट और शान इस दौरान शो के सेट पर ही मौजूद थे। हालांकि सुगंधा के ऐसा करने पर कंगना उनके कुछ खास इंप्रेस नहीं हुईं जैसे आम तौर पर सिने स्टार्स हो जाते हैं। बल्कि कंगना ने इस पर काफी भड़क गईं और उन्होंने कहा- मुझे उसे (सुगंधा को) थप्पड़ मारने का मन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस वाकए के बाद पूरे शो के दौरान कंगना का बर्ताव सुगंधा के लिए काफी रूखा सा रहा।

कंगना को सुगंधा का उनकी मिमिक्री करना अच्छा नहीं लगा और वह उनके लिए ऑफेंसिव हो गईं। मालूम हो कि सुगंधा इससे पहले भी कंगना की मिमिक्री करती रही हैं जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। शायद इसी के चलते उन्हें ऐसा लगा हो कि कंगना भी उनकी मिमिक्री स्किल्स से काफी इंप्रेस होंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा वह सुगंधा से खफा हो गईं। रंगून 24 फरवरी को रिलीज होगी। इससे पहले ये खबर थी कि शाहिद कपूर और कंगना रनौत में फिल्म की शूटिंग के दौरान रिश्तों में तल्खी आ गई है और दोनों साथ में फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बाद में शाहिद ने इस खबर को गलत बताते हुए कहा कि वो किसी भी स्थिति में फिल्म के प्रमोशन करने से पीछे नहीं हटेंगे।

इस फिल्म में शाहिद कपूर, कंगना रनौत और सैफ अली खान अहम रोल में हैं। सैफ फिल्म में निगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे। मालूम हो कि इस फिल्म में जंग और 1944 का लुक देने के लिए विशाल भारद्वाज को अधिकांश शूटिंग अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में करनी पड़ी। जंगलों में शूटिंग की परमिशन के लिए विशाल को सरकारी और निजी दफ्तरों के खूब चक्कर भी काटने पड़े थे। कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने एक बयान में कहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान टीम को जंगल में और पहाड़ियों के पीछे और झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलट और कपड़े बदलने जैसे काम करने पड़ते थे। कंगना ने बताया क्योंकि हमारे पास वहां पर कोई ड्रेसिंग रूम या वैनिटी नहीं थी इसलिए हमारी यह मजबूरी थी।

First Published on February 18, 2017 11:50 am