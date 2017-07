मणिकर्णिका की शूटिंग करते हुए घायल हुईं कंगना रनौत, माथे पर लगी तलवार तो बहने लगा खून, लगे हैं 15 टांके

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी अप-कमिंग फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं। इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करावाया गया। दरअसल, फिल्म मणिकर्णिका में एक सीन के दौरान कंगना के सिर पर चोट लग गई थी। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार कंगना इस फिल्म की शूटिंग हेदराबाद में कर रही थीं। यह फिल्म का एक फाइटिंग सीन था, सीन का शॉर्ट लेते समय अचानक कंगना के सिर पर चोट लग गई और वह घायल हो गईं। इसके चलते उनके माथे से खून बहने लगा।

रिपोर्ट के मुताबिक यूनिट के लोगों ने बताया, कि इसके बाद तुरंत कंगना को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उन्हें आननफानन में आईसीसीयू में ले जाया गया। इस दौरान कंगना के माथे पर 15 स्टिचिज आए हैं। फिल्हाल कंगना को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही अंडर-ऑबजर्वेशन रखा गया है।

प्रोड्यूसर कमल जैन की माने तो कंगना ने इस शॉर्ट के लिए खुद को तैयार किया था, कंगना यह फाइटिंग सीन खुद शूट करना चाहती थीं, इसके लिए वह किसी हमशक्ल की मदद नहीं लेना चाहती थीं। इसी दौरान उनके साथ यह हादसा हो गया। दरअसल निहार (पांड्या) ने सीन करते वक्त कंगना पर वार किया जो कि गलती से उनके माथे पर जा लगा। वहीं कंगना के माथे पर गहरी चोट लग गई। उनकी आइब्रो के बीच में गहरा कट लग गया। इसके बाद तुरंत कंगना को अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया गया। 30 मिनट के अंदर कंगना को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान कंगना ने बहुत ही बहादुरी के साथ उस दर्द को सहा।

हाल ही में कंगना ने अपने संघर्ष के दिनों और विद्रोही जीवन के बारे में खुलकर बातचीत की। अनुपम खेर के चैट शो अनुपम खेर पीपल पर बात करते हुए 30 साल की एक्ट्रेस ने कहा- लव लैटर लिखने और ब्लाइंड डेट पर जाने की उम्र में वो महेश भट्ट जैसे टैलेंटिड निर्देशक के साथ काम में बिजी थीं। उन्होंने कहा- जिस उम्र में लड़कियां लव लेटर लिखती हैं या ब्लाइंड डेट पर जाती हैं मैं घंटो काम किया करती थी। मैं महेश भट्ट और दूसरे समाजिक विचारधारा और टैलेंटिड कलाकारों के साथ बैठा करती थी। जब आप ऐसे लोगों के साथ टीनएज में बैठते हैं तो आप वास्तव में कुछ नहीं कह सकते।

First Published on July 20, 2017 11:32 am