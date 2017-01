1000 करोड़ से ज्यादा का है केआरके का बिजनेस, पीते हैं हॉलैंड का दूध और लंदन की चाय, देखें उनके ‘जन्नत’ की फोटो

विवाद और कमाल आर खान (केआरके) का चोली दामन का रिश्ता है। केआरके हमेशा विवाद में घिरे रहते हैं। कुछ साल पहले बिग बॉस के शो में प्रतियोगी रहे केआरके ने शो में खूब सुर्खियां बंटोरी, वजह थी घर में उनका सबसे लड़ाई करना। बिग के घर में रहते हुए कमाल खान ने कहा कि उनका पानी हॉलैंड से आता है और चाय लंदन से आती है। उसके बाद कई दर्शको ने आरके के घर को देखने की इच्छा जाहिर की। केआरके के एक दावे के अनुसार वो 21 हजार स्क्वेयर फीट के घर में रहते हैं। कमाल खान अब मुंबई में गारमेंट का बिजनेस करते हैं जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है। केआरके के बिजनेस को उनके भाई संभालते हैं और उनका सामान खाड़ी देशों (गल्फ कंट्रीज) और यूके में एक्सपोर्ट होता है।

कमाल के कुछ करीबी दोस्तों के मुताबिक उनका ऑफिस वर्सोवा में है। उनके घर का अगला हिस्सा शीशे का है। जिस पर बड़े आकार में आर (R)लिखा हुआ है। केआरके का एक बंग्ला दुबई में है जिसका नाम ‘जन्नत’ है। उनके इस घर में लिविंग रूम, कॉरिडोर और जिम में हर दीवार पर बड़े-बड़े साइज के फोटोग्राफ लगे हैं।

कमाल के ट्वीट ने मचाया हंगामा- कमाल आर खान (केआरके) ने रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ को लेकर कुछ ट्वीट किए। केआरके के ट्वीट्स के मुताबिक इस बार शो की विनर वीजे बानी होंगी। हालांकि ऑडियंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कर रही है लेकिन केआरके का दावा है कि विनर बानी ही होंगी और वोट करने वाली जनता ‘इडियट’ है। केआरके के इस ट्वीट पर बानी की फ्रेंड गौहर खान भड़क गई। गौहर ने केआरके पर निशाना साधते हुए कहा- जिनके पास कोई काम नहीं होता वो अफवाह फैलाते हैं।

देखें कमाल के कुछ विवादित ट्वीट-

Bollywd has power to change govt within 30days if they all get together. But unfortunately it’s a divided community n scared of politicians. — KRK (@kamaalrkhan) January 28, 2017

Bollywd should impose every possible ban on Rajasthan to force govt to punish those idiots who did Himakat of attacking Sanjay #IstandbySLB — KRK (@kamaalrkhan) January 28, 2017

Bro then producers shud say dat we will make our artist Bani winner of #BiggBoss10 so ppl don’t waste ur money n vote for any1. @iamanandkr — KRK (@kamaalrkhan) January 27, 2017

बिग बॉस 10, 26 जनवरी 2017: पूर्व प्रतियोगी ऋषभ राज ने मनु पंजाबी के बारे में कहें हानिकारक

बिग बॉस 10: मनवीर की हालत देखकर रोए मनु; टास्क के दौरान बानी और रोहन ने किया परेशान

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 4:00 pm