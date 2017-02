काबिल की टीम के सामने डॉ मशहूर गुलाटी ने फाड़े कपड़े, उर्वशी रौतेला के साथ किया पोल डांस

कपिल शर्मा के कॉमेडी शो ‘दी कपिल शर्मा शो’ हर बड़ी फिल्म के सितारे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचते हैं। शनिवार के एपिसोड में काबिल फिल्म के सितारे ने शो में पहुंचकर जमकर धमाल मचाया। लेकिन शो की जान रहे एक बार फिर रहे डॉ मशहूर गुलाटी। कपिल शर्मा के शो में फिल्म निर्माता राकेश रोशन, फिल्म के निर्देशक संजय गुप्ता समेत फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद थी। पहले तो फिल्म की कपिल ने फिल्म की कास्ट से बातचीत की। रितिक ने बताया कि फिल्म में खलनायक का रोल करने वाले रोनित रॉय और रोहित रॉय का घर का नाम पिंकी और कोको है।

इसके बाद कपिल की टीम के दूसरे साथी स्टेज पर आए। दादी ने राकेश रोशन के साथ करवाचौथ का व्रत तक खोला। शो के बीच में स्टेज पर आई फिल्म में आइटम डांस करने वाली उर्वशी रौतेला। उर्वशी को देखकर पहले डॉ मशहूर गुलाटी ने अपने कपड़े फाड़े है फिर उनके साथ पोल डांस भी किया। कपिल पोल डांस करते डॉ मशहूर गुलाटी का खूब मजाक उड़ाते हैं।

First Published on February 6, 2017 6:57 am