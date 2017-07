क्या आपने देखा सैफ अली खान की ‘कालाकांडी’ का फर्स्ट लुक

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म ‘कालाकांडी’ में सैफ का फर्स्ट लुक सामने आया है। सैफ इस लुक में काफी वीयर्ड लग रहे हैं। वहीं सैफ के इस पूरे गेट-अप में जो सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है वह है उनके बाल और उनकी डरावनी आंखें। सैफ के जारी इस नए लुक को देख कर लगता है कि फिल्म में कुछ अलग होने वाल है। वहीं फिल्म का टीजर भी आज रिलीज हो जाएगा।

अक्षत वर्मा के निर्देशन मे बन रही यह फिल्म एक डार्क कॉमेडी है। इस फिल्म में सैफ को अपने बारे में एक दिन पता लगता है कि उन्हें कैंसर हैं इसके बाद वह अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। इस फिल्म में इस कैरेक्टर के चलते सैफ को ऐसा लुक दिया गया है।

#SaifAliKhan #kaalakandi look teaser will be out today @cinestaanfilmco pic.twitter.com/iGs8duL6eF

— Bhawna Munjal (@bhawnamunjal) July 13, 2017