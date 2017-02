काबिल में ऋतिक रोशन को डराने वाले रॉनित रॉय ने टीवी में वापसी के सवाल दिया ये जवाब

एक्टर रॉनित रॉय ने जबसे बॉलीवुड का रुख किया है तब से उन्होंने कभी छोटे पर्दे का रुख नहीं किया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसम से, कसोटी जिंदगी की, बंदिनी जैसे हिट सीरियल देने वाले रॉनित रॉय का कहना है कि छोटे पर्दे पर ऐसा कुछ अपीलिंग नहीं है जो उन्हें वापसी करने की वजह दे।

रॉनित रॉय ने कहा, टीवी अब सेंसिटिविटी से ज्याया मकैनिज्म हो गया है। शो मेकर्स के पास वही कहानियां हैं, ऐसे में वहां कुछ नया नहीं दिखाया जाता है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और पुरानी कहानियों पर भी कई फिल्में बनती रहती हैं। लेकिन फिर भी एक तरीका है जिससे वह पुरानी कहानी को एक नए तरीके से बताते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने टीवी से बॉलीवुड में एंट्री कुछ सोच समझ कर ली थी। इस पर रॉनित ने कहा, टीवी पर वहीं चीज बार-बार करने से मुझे लग रहा था कि मैं एक ही लीक पर चल रहा हूं। मैं कुछ नया करना चाहता था। मैंने टीवी पर अलग-अलग काम किए। लेकिन अभी मेरे पास उस तरह का कोई रोल नहीं आया जिसके लिए मैं कहूं कि हां मैं यह रोल निभाना चाहता हूं। क्योंकि तब मुझे एक साल या उससे ज्यादा के लिए उसी किरदार को जीना होगा।

रॉनित ने कहा, टीवी इंडस्ट्री में मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरी ही तरह सोचते हैं। मैं उनसे बात करता रहता हूं। हम मिलकर दिमाग लगा रहे हैं कि कुछ प्रोग्रामिंग या नैरेटिव तरह का कुछ डिजाइन किया जाए। जो टीवी पर दिखाई गई चीजों से अलग हो।

First Published on February 11, 2017 11:13 am