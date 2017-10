Judwaa 2 Box Office Collection Day 3: लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है वरुण धवन की फिल्म

वरुण धवन साल 2017 को अपना सबसे अच्छा साल बता सकते हैं इसकी वजह है उनकी फिल्म जुड़वा 2 का बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करना। इससे पहले होली के मौके पर रिलीज हुई उनकी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी हिट रही थी और 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में कामयाबी हासिल की थी। दशहरे के मौके पर डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म जुड़वा 2 में तापसी पन्नू और जैकलीन फर्नांडिस लीड रोल में हैं। यह फिल्म साल 2017 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली चौथी फिल्म बन गई है। छुट्टियों का सीजन चल रहा है इस वजह से उम्मीद है कि रविवार तक फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी।

आज सोमवार को गांधी जयंती है इसलिए पूरी संभावना है कि फिल्म को इसका फायदा मिलेगा। ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने कहा था कि फिल्म काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। क्रिटिक्स ने बेशक फिल्म को अच्छे रिव्यू ना दिए हों लेकिन दर्शकों ने फिल्म को काफी पसंद किया। जिसकी वजह से इसने केवल दो दिनों में 36 करोड़ के आंकड़े को छू लिया। पहले दिन फिल्म ने 16.10 करोड़ रुपए और दूसरे दिन शनिवार को फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ और इसने 20.55 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म की अब तक की कुल कमाई 36.65 करोड़ रुपए हो चुकी है। जुड़वा 2 में तापसी पन्नू और जैकलीन फर्नांडिस ने अलिश्का और समारा नाम की लड़की का किरदार निभाया है।

#Judwaa2 is PHENOMENAL on Day 2… All set for a HUGE Sun and Mon [holiday]… Fri 16.10 cr, Sat 20.55 cr. Total: 36.65 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 1, 2017