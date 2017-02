जॉली एलएलबी 2 बॉक्स ऑफिस बिजनेस : अक्षय कुमार की फिल्म ने 4 दिन में कमाए 57 करोड़ रुपए

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी की फिल्म जॉली एलएलबी-2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म का बिजनेस 57.72 करोड़ रुपए हो चुका है। मालूम हो कि शुक्रवार को ओपनिंग डे पर फिल्म ने 13.20 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे दिन, यानि शनिवार को फिल्म ने 17.31 करोड़ रुपए कमाए और रविवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा 19.95 करोड़ रुपए की कमाई की। सोमवार को जॉली एलएलबी-2 की कमाई के 7.26 करोड़ के आंकड़े को जोड़ दें तो फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 57.72 करोड़ रुपए हो जाता है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की मानें तो फिल्म ने मंडे टेस्ट पास कर लिया है। मालूम हो कि किसी भी फिल्म के लिए सोमवार का दिन कमाई के लिहाज से सबसे मुश्किल होता है।

फिल्म की बात करें तो पहली फिल्म में जगदीश त्यागी का किरदार अरशद वारसी ने निभाया था। पूरी फिल्म उनके कंधों पर थी। उनका जज सुंदरलाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) के साथ दिखाया गया फ्रेंडली हंसी मजाक अभी तक हम सभी की यादों में ताजा है। इस बार जब हम बदले हुए जगदीश मिश्रा उर्फ जॉली यानी अक्षय कुमार से मिले तो पहला सवाल मन में आया क्या सुभाष कपूर को अक्षय में एक नया वारिस दिखाई दिया? अक्षय जल्द ही सभी को अपने जॉली सेल्फ से मिलवाते हैं। यह एक ऐसा किरदार है जो चालाक तो है लेकिन कंन्फ्यूज भी है।

इस बार भी जज के नाम को त्रिपाठी ही रखा गया है। पहली फिल्म की बजाए इस फिल्म में सौरभ शुक्ला का किरदार थोड़ा अलग है। उनके कलीग माथुर (अन्नू कपूर) काम में जॉली के लिए और परेशानियां बढ़ाते हैं। हालांकि चीजें उस समय एकदम अलग टर्न ले लेती हैं जब जॉली कोर्ट में इकबाल कासिम (मानव कौल) के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसके बाद फिल्म पूरी तरह से बदल जाती है और भारतीय न्याय प्रक्रिया पर कमेंट्री की तरह नजर आती है। लेकिन जॉली के लिए यह केवल शुरुआत होती है। वो भ्रष्ट और ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ता है और जो उसे अनजानी जगहों और खतरनाक लोगों के बीच ले जाते हैं।

#JollyLLB2 passes the crucial 'Monday test'… Fri 13.20 cr, Sat 17.31 cr, Sun 19.95 cr, Mon 7.26 cr. Total: ₹ 57.72 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) February 14, 2017

मनोरंजन जगत की खबरों के लिए क्लिक करें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 14, 2017 11:16 am