हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिया की मां पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट

अभिनेत्री जिया खान की मां ने बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसने उनकी बेटी की मौत को हत्या की बजाय आत्महत्या बताने वाले सीबीआइ के आरोप पत्र को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जिया ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।हाई कोर्ट ने नौ फरवरी को अभिनेत्री की मां राबिया खान की याचिका खारिज कर अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया था। पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। हाई कोर्ट ने राबिया की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआइ ने सही तरीके से मामले के सभी पहलुओं की जांच की है। राबिया ने ऐसी कोई नई सामग्री नहीं सौंपी है, जिससे आगे की जांच का निर्देश दिया जा सके।

शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में राबिया ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिया की उसके तत्कालीन बॉयफ्रेंड सूरज ने हत्या की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीबीआइ ने मामले की सही तरीके से जांच नहीं की है और कई साक्ष्यों और सामग्री की अनदेखी की है, जो साफ तौर पर संकेत देते हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी।

First Published on March 1, 2017 1:36 am