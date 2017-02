जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा- भंसाली पर हुआ हमला क्रिएटिविटी के लिए खतरा

समाजवादी पार्टी की नेता और वरिष्ठ फिल्म एक्ट्रेस जया बच्चन ने मंगलवार को राज्यसभा में फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली पर हुए हमले को उठाया उन्होंने कहा- क्रिएटिविटी पर इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी राजनीतिक आश्रय में रहकर जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लोगों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है।

जया ने कहा- उनमें संवैंधानिक मान्यताओं और कानून व्यवस्था के लिए कोई इज्जत नहीं है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इन आशंकाओं से काफी लंबे समय से लड़ रही है जिसमें सरकार की तरफ से थोड़ा या किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री रोजगार के बहुत से अवसर पैदा करती है और इस तरह के खलल से कमाई, वृद्धि और रोजगार के अवसर पर प्रभाव पड़ता है। समाजवादी पार्टी की नेता ने सरकार के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की क्योंकि उन्होंने भंसाली पर हुए हमले की निंदा नहीं की है। इस हमले में भंसाली के उपकरण को नुकसान पहुंचाया गया था साथ ही उन्हें चांटे मारे गए थे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक पर 27 जनवरी को जयपुर में पद्मावती की शूटिंग के दौरान श्री राजपूत करणी सेना ने हमला कर दिया था।

बता दें कि निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ जयपुर में राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने मारपीट की थी। उनका कहना था कि फिल्म में रानी पद्मावती को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। फिल्म में एक सपने वाला सीन है जिसमें दीपिका रणवार सिंह से मिलती है। इसे लेकर उनका विरोध था जिसने हिंसक रूप ले लिया। उनका यह भी आरोप था कि भंसाली ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने सेट को खराब कर दिया साथ ही उपकरणों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

जब यह घटना हुई उस समय सलमान खान जयपुर में ही थे। वो उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने घटना के बाद भांसाली को फोन किया था। एक लीडिंग टैब्लॉयड के अनुसार- दोनों के एक करीबी सूत्र ने बताया कि सलमान ने तुरंत संजय लीला भंसाली को फोन करके पूछा कि वो इस घटना के बाद ठीक हैं या नहीं। एक पुराने दोस्त के लिए यह भावना काफी मायने रखती है।

First Published on February 8, 2017 9:28 am