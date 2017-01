जेम्स बॉन्ड की सफलता के पीछे है एक महिला का हाथ, पर्दे पर मर्द निभाते हैं उसका किरदार

जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के फैन तो सभी होते हैं। लेकिन उन फिल्मों की एक असलियत शायद ही कोई जानता हो। जी हां जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के हाई फाई अंदाज के पीछे एक महिला का हाथ है। बॉन्ड सीरीज की फिल्मों में जेम्स बॉन्ड के लिए हाई फाई गैजेट बनाने वाले शख्स को हमेशा पुरुष के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन असलियत ये है कि यह टेक्निकल एक्सपर्ट एक एक महिला है। फिल्म के बारे में ये जानकारी ब्रिटिश खुफिया सेवा MI6 के प्रमुख एलेक्स यंगर ने दी है।

बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को खुफिया सेवा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करने के लिए यह खुलासा किया। एलेक्स ने ‘वीमेन इन आईटी अवार्ड्स’ में कहा, ‘‘असल जीवन का क्यू आपसे मिलने के लिए उत्सुक है और मुझे आपको यह बताने में खुशी हो रही है कि वास्तविक जीवन में क्यू एक महिला है।’’

लेखक ईयान फ्लेमिंग की रचनाओं पर आधारित बॉन्ड सीरीज की फिल्मों में बेन विशॉ, जॉन क्लीसे, डेसमंड लवलिन क्यू की भूमिका निभाने वाले कलाकारों में शामिल रहे हैं। लेकिन असल में क्यू का काम एक महिला करती है। जो पर्दे के पीछे रहकर ऑन स्क्रीन क्यू के लिए यह सब काम करती है।

First Published on January 27, 2017 11:13 am