Jagga Jasoos Box Office: फेल हो गई रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की स्टार पावर, जानिए पहले दिन कितनी चली फिल्म

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म जग्गा जासूस 14 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का पहला दिन कुछ खास नहीं रहा। सिनेमाघरों में फिल्म के पहले शो के लिए 25-30% तक टिकटें बिकीं। फिल्म पर की गई निर्देशक अनुराग बसु की जी तोड़ मेहनत और 110 करोड़ की लागत के बावजूद ऐसा लगता है कि फिल्म दर्शकों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक और जहां क्रिटिक्स का फिल्म के लिए रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, वहीं फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी कुछ और ही कहानी बयां करता है। फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन 8 करोड़ 57 लाख रुपए रहा है।

उधर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने वन वर्ड रिव्यू में फिल्म को ‘अझेल’ करार दे दिया है। तरण ने इस फिल्म को डिसअपॉइंटमेंट की पराकाष्ठा बताया है। हालांकि देखा जाए बच्चे इस फिल्म से उतने ज्यादा निराश नहीं हैं क्योंकि उनके देखने लायक फिल्म में बहुत कुछ है। डिजनी द्वारा फिल्म पर की गई मेहनत इसके इफैक्ट्स और शॉट्स में साफ नजर आती है। देश भर की 1800 स्क्रीन्स पर रिलीज किए जाने के बाद फिल्म की शुरुआत हालांकि उतनी खराब नहीं है और यदि कुछ समीक्षकों की मानें तो इस वक्त और कोई बड़ी फिल्म स्क्रीन्स पर नहीं होने का फायदा भी रणबीर और कैटरीना को मिल सकता है। पॉजिटिव रिएक्शन लेने में फिल्म का म्यूजिक भी इसे पूरा सपोर्ट कर रहा है।

ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा- फिल्म का शुरुआती हिस्सा ठीक है। हालांकि यह वैसा प्रदर्शन नहीं करती है जैसा कि रणबीर और कैटरीना की स्टार पावर को देखते हुए इससे उम्मीद की गई थी। यह कोई हार्डकोर कॉमर्शियल फिल्म नहीं है। यह एक डिजनी फिल्म है जो कि बच्चों और परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो मतलब सीधा सा है कि यदि आप अपने परिवार और बच्चों के साथ इन दिनों बाहर कहीं फिल्म देखने जाने का प्लान कर रहे हैं तो जग्गा जासूस आपके लिए एक ठीक विकल्प हो सकता है।

First Published on July 15, 2017 10:23 am