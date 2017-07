Jagga Jasoos Collection: रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म के बिजनेस में आया उछाल, दूसरे दिन बेहतर रहा कलेक्शन

अनुराग बसु निर्देशित फिल्म जग्गा जासूस ने रिलीज से दूसरे दिन 11 करोड़ 53 लाख रुपए की कमाई की। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म ने अपने रिलीज डे (14 जुलाई) को 8 करोड़ 57 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इस तरह इसका टोटल कलेक्शन 20 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया है। फिल्म के बिजनेस में 30 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है। देश भर में 1800 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को बाकी देशों में कुल 610 स्क्रीन्स पर जगह मिली है। फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन रणबीर कपूर की पिछले 6 सालों में रिलीज हुई फिल्मों में सिर्फ बॉम्बे वेलवेट से बेहतर है। क्रिटिक्स द्वारा फिल्म को मिल रही प्रतिक्रियाओं की बात करें तो इसे ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने वन वर्ड रिव्यू में ‘अझेल’ (बरदाश्त के बाहर) बताया है। फिल्म में हालांकि डिजनी के काम की खूब तारीफ हो रही है।

फिल्म एक ऐसे बेटे की कहानी है जो अपने खोए हुए पिता की तलाश में निकलता है। फिल्म में कैटरीना और रणबीर की जोड़ी वह कमाल नहीं दिखा सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म का कलेक्शन कहीं न कहीं यह दिखाता है कि दोनों की स्टार पावर इस फिल्म के लिए काम नहीं आई है। सिनेमाघरों में फिल्म के पहले शो के लिए 25-30% तक टिकटें बिकीं। फिल्म पर की गई निर्देशक अनुराग बसु की जी तोड़ मेहनत और 110 करोड़ की लागत के बावजूद ऐसा लगता है कि फिल्म दर्शकों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई है।

#JaggaJasoos Fri 8.57 cr, Sat 11.53 cr. Total: ₹ 20.10 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 16, 2017

हालांकि देखा जाए बच्चे इस फिल्म से उतने ज्यादा निराश नहीं हैं क्योंकि उनके देखने लायक फिल्म में बहुत कुछ है। फिल्म का संगीत भी काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म के ज्यादातर गीत सिंगर अरिजीत सिंह ने गाए हैं। फिल्म की एक खासियत यह भी है कि ब्रेक-अप के बाद भी रणबीर और कैटरीना की कैमेस्ट्री मजेदार है। जग्गा जासूस पिछले पांच सालों से सुर्खियों में थी। इसकी वजह इसे बनने में लगा इतना समय है। कई बार इसकी रिलीज डेट भी बदली गई लेकिन शायद फैन्स ने इस फिल्म के लिए जितना इंतिजार किया यह उन्हें उतना लौटा पाने में नाकाम रही है।

First Published on July 16, 2017 10:39 am