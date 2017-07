कमरा बंद किया और पंखे से झूल गई जग्गा जासूस की एक्ट्रेस, पिता ने कहा- लव मैरिज की थी, पर झगड़े नहीं होते थे

असम की 30 वर्षीय अभिनेत्री और गायिका ने सोमवार की शाम गुरुग्राम के पॉश सुशांत लोक इलाके स्थित अपने आवास में रहस्यमय परिस्थितियों में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असम की रहने वाली बिदिशा बेजबरुआ जानी-मानी टीवी शख्सियत थीं। उन्होंने कई टीवी शो भी होस्ट किए थे। पुलिस ने बताया कि वह हाल ही में मुंबई से गुरुग्राम आयी थीं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) दीपक सहारन ने बताया, ‘‘बेजबरुआ अपने किराये के आवास पर पंखे से लटकी हुई पायी गयी। उन्होंने यह आवास हाल ही में किराये पर लिया था।’’ उन्होंने बताया कि अभिनेत्री के पिता ने उनको सूचित किया कि वह फोन नहीं रिसीव कर रही है।

सहारन ने बताया, ‘‘उसके पिता को कुछ अनहोनी की आशंका हो गयी थी क्योंकि वह सोमवार शाम से फोन नहीं रिसीव कर रही थी। उन्होंने पुलिस से संपर्क कर उसका स्थानीय पता साझा किया।’’ उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने मुख्यद्वार को अंदर से बंद पाया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गयी तो उसे पंखे से लटका हुआ पाया। सहारन ने बताया, ‘‘पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि बेजबरुआ ने प्रेम विवाह किया था लेकिन पति से अक्सर उसकी लड़ाई होती रहती थी।’’ जांच दल उसके मोबाइल फोन, फेसबुक और सोशल नेटर्विकंग वेबसाइट की बातचीत की जांच कर रही है।

सहारन ने कहा,‘‘हम मामले की जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर हम बयान दर्ज करने के लिए उसके पति को बुलाएंगे।’’ उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनोवाल ने आज हरियाणा के अपने समकक्ष मनोहर लाल खट्टर से बात की और मौत की उचित जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

First Published on July 19, 2017 8:52 am