अपने दोस्तों के सामने जैकलीन फर्नांडिस ने सूरज पंचोली को बताया ‘अच्छा दोस्त’

अपने परिवार के साथ फेस्टिव सीजन मनाने के लिए जैकलीन फर्नांडिज श्रीलंका चली गई हैं। घर जाने से पहले उन्होंने विशेष क्रिसमस पार्टी के लिए समय निकाला। जैकलीन अपने तीन दोस्तों के साथ बांद्रा के सु कासा रेस्टोरेंट गईं। जहां उन्होंने डिनर किया। कुछ ही देर बात सूरज पंचोली अकेले वहां पहुंचे। उन्हें देखकर एक्ट्रेस ने खुली बांहो से अपनी टेबल पर उनका स्वागत किया।

अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो आपको बता दें कि दोनों ही सलमान के सर्कल में रहते हैं। इसके अलावा दोनों जीएफ टाइटल वाले वीडियो सॉन्ग में दिख चुके हैं। जिसमें अपने डांस मूव्स के जरिए सूरज फर्नांडिस को लुभाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लगता है कि उनकी कोशिश कामयाब भी रही। जैकलीन ने अपने दोस्तों के सामने सूरज का अच्छे दोस्त के तौर पर परियच करवाया। इसके बाद दोनों बातें करने लगे। खैर हम सभी को पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त का मतलब क्या होता है।

वैसे जैकलीन का नाम साजिद खान से लेकर अर्जुन कपूर के साथ जुड़ चुका है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि वो रणबीर कपूर को डेट कर रही थीं। वहीं सूरज का नाम जिया खान से लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हॉकेन से जुड़ चुका है। लेकिन एक्टर ने हमेशा खुद को सिंगल बताया है। वहीं जिया खान के सुसाइड केस में पंचोली पर केस चल रहा है। बता दे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह कनिका कपूर के गाने ‘चिटियां कलाइयां’ गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। खास बात यह कि इस वीडियो में वह अकेली नहीं बल्कि कई सारे बच्चों के साथ हैं।

जैकलीन और बाकी सभी बच्चों ने सांता क्लॉज़ वाली टोपियां लगा रखी हैं, और जैकलीन के साथ गाने पर झूमते बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस वीडियो को महज 17 घंटे के अंदर 4 लाख 93 हजार लोगों ने देखा है औऱ तकरीबन एक हजार लोगों ने इसे लाइक किया है। तकरीबन सवा चार सौ कमेंट्स में ज्यादातर लोगों ने जैकलीन के सांता की ड्रेस में अच्छी दिखने की तारीफ की है।

First Published on December 28, 2016 11:48 am