टाइगर श्रॉफ ने शेयर की कुंग-फू चैंपियन जैकी श्रॉफ संग तस्वीर, लिखा- इनकी वजह से मैं वो करता हूं जो मैं करता हूं

सबसे अच्छे एक्शन सीन्स देने वाले बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें तो जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का नाम शायद आपके दिमाग में सबसे पहले आए। मार्शल आर्ट्स के महारथी टाइगर श्रॉफ को हम बागी, अ फ्लाइंग जट्ट और हीरोपंती जैसी फिल्मों में हम जबरदस्त एक्शन सीन्स करते देख चुके हैं। जल्द ही वह फिल्म मुन्ना माइकल में भी नजर आएंगे। कुंग-फू चैंपियन जैकी चैन भी इन दिनों भारत में ही अपनी आने वाली फिल्म कुंग-फू-योगा का प्रमोशन कर रहे हैं। इस फिल्म में जैकी इंडियन एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज में अभी वक्त है लेकिन टाइगर अपने आइडल से मिलने का मौका कैसे चूक जाते। वह सोमवार को जैकी चैन से मिलने जा पहुंचे।

टाइगर ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी और जैकी चैन की साथ में तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा- “Yesterday my life came into a full circle. The reason i do what i do. #livinglegend @EyeOfJackieChan” टाइगर की आने वाली फिल्म की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म में माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट होगी। जिसमें टाइगर श्रॉफ एक डांसर के रोल में होंगे। फिल्म की कहानी सड़क पर रहने वाले कुछ लड़कों की होगी जो माइकल जैक्सन के बड़े फैन हैं। वैसे यह फिल्म टाइगर के करीब भी कही जा सकती है क्योंकि बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ से बड़ा माइकल जैक्सन का फैन और कौन होगा। टाइगर ने खुद सबके सामने इस बात का जिक्र किया है कि वो डांसिंग लीजेंड माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फैन हैं।

फिल्म मुन्ना माइकल टाइगर श्रॉफ की बॉलीवुड में चौथी फिल्म है, इसे डायरेक्टर साबिर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। साबिर के साथ टाइगर श्रॉफ की ये तीसरी फिल्म है। बता दें कि हाल में टाइगर ने रेमो डिसूजा के साथ अ फ्लाइंग जट्ट की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पायी थी। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने एक सुपरहीरो का किरदार निभाया था।

Yesterday my life came into a full circle. The reason i do what i do. #livinglegend @EyeOfJackieChan pic.twitter.com/q3PwHXfi3A — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) January 24, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 24, 2017 5:08 pm