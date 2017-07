सनी लियोनी की बेटी निशा की पहली तस्वीर हो रही है वायरल, जानिए- इस फोटो में है कितनी सच्चाई?

बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक्ट्रेस सनी लियोनी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वह वायरल हो रही एक पिक्चर की वजह से चर्चा में है। इस तस्वीर में वह एक नन्ही परी के साथ नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि सनी के घर पर ये जो नन्ही परी नजर आ रही है, यह सनी की बेटी है। खबर है कि सनी लियोनी और उनके पति डैनियल वैबर ने एक बच्ची गोद ली है। इसी के साथ ही वह एक बेटी के माता-पिता बन गए हैं। सनी लियोनी और पति डैनियल ने बेटी का नाम निशा कौर वैबर रखा है। सनी की बेटी महाराष्ट्र के लातूर से हैं।

इसके चलते अब सनी अपना सारा समय बेटी निशा को दे रही हैं। वहीं सनी के फैंस उनकी नन्ही परी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए बेताब हैं। इस दौरान सनी को एक तस्वीर में बेटी निशा को गोद में पकड़े हुए देखा गया। इसी के साथ ही सनी लियोनी अब बी-टाउन में ‘न्यू मॉम’ बन गई हैं। सनी के साथ 21 महीने की बेटी निशा की ये तस्वीर अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तस्वीर की कोई ठीक जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं जनसत्ता डॉट कॉम भी इस फोटो के ऑथेंटिकेशन की पुष्ठि नहीं करता।

हाल ही में सनी लियोनी ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल का चैलेंज स्वीकारा करती हुई नजर आई थीं। दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल अपने एक डांस की वजह से इंटरनेट पर छाए हुए थे। दरअसल, क्रिकेटर ने शाहरुख खान की फिल्म रईस के गाने लैला मैं लैला पर डांस करते हुए अपना एक विडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस को इस गाने पर डांस करने का चैलेंज दिया था। गेल ने इस वीडियो के साथ लिखा था कि जो इस तरह का डांस करेगा उसे वह 5 हजार डॉलर देंगे। ये चैलेंज ना सिर्फ पुरुषों बल्कि महिलाओं के लिए भी है। गेल ने फैंस से कहा है कि वो अपने वीडियो #ChrisGayleDanceChallenge हैशटैग के साथ डालें। टॉप-5 वीडियो को वो अपने पेज पर डालेंगे, जिसमें से दर्शक विजेता चुनेंगे।

First Published on July 21, 2017 11:17 am