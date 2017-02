ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार एक साथ करेंगे फिल्म में काम, फैंस को मिल सकती है खुशखबरी

ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार को हाल ही में साथ में छुट्टियां मनाते और परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया। दोनों एक्टर्स ने एक-दूसरे की रिलीज हुई फिल्मों की तारीफ की। जहां अक्षय काबिल की स्पेशल स्क्रिनिंग में पहुंचे थे वहीं ऋतिक ने ट्विटर पर जॉली एलएलबी की तारीफें की थी। इससे सवाल उठता है कि क्या इनकी ये नई बॉन्डिंग दोनों के साथ में किसी प्रोजेक्ट में होने की तरफ इशारा तो नहीं है? अगर ऐसा होता है तो फैंस के लिए यह खुशखबरी हो सकती है। इसकी वजह उन्हें दो सुपरस्टार को एकसाथ देखने का मौका मिलेगा। इसका मतलब यह भी होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। एक सूत्र ने डीएनए को बताया- दोनों को एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई है और दोनों इसमें लीड रोल निभाते हुए दिखेंगे।

अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था- मैं एक दो हीरो वाली फिल्म करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक के लिए अप्रोच किया गया है और मैं उसपर विचार कर रहा हूं। अगर उसमें और एक्टर्स होंगे, तो मुझे कम काम करना होगा और यह मेरे लिए अच्छी बात है। ऋतिक ने भी दो हीरो वाली फिल्म पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था- मैं इस आइडिया के लिए तैयार हूं। मैं किसी दूसरे एक्टर दोस्त के साथ इसमें काम कर सकता हूं। इतना ही नहीं इंडस्ट्री के मेरे कुछ दोस्तों के साथ इसपर बातचीत भी चल रही है। हम प्लान कर रहे हैं और एक दो हीरो वाली फिल्म पर काम करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है। यह केवल एक सही स्क्रिप्ट की तलाश है जो दोनों एक्टर्स को अच्छी लगे और हमारे साथ न्याय कर सके।

वहीं इस समय अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी काफी अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने अभी तक 81.85 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

बता दें कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेमकथा की शूटिंग के लिए बुधवार को मध्यप्रदेश के होशंगाबाद पहुंचे। अक्षय सुबह करीब 11 बजे यहां पहुंचे। टॉयलेट एक प्रेम कथा की आगे की शूटिंग यहां चलने वाली है।

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें

अक्षय कुमार की ‘जॉली एलएलबी 2’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे पुराने जॉली अरशद वारसी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 10:05 am