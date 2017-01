साल 2017 में रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की फिल्में

साल 2016 को बॉलीवुड में एक्पेरिमेंट के लिए याद किया जाएगा। इस साल फिल्म निर्माताओं ने कई तरह के प्रयोग किए। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन. अक्षय कुमार, सलमान खान और आमिर खान जैसे स्टार्स ने कुछ बहुत अच्छी फिल्में दीं। अब नया साल 2017 शुरू हो चुका है। इस साल भी कुछ बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। आपको बताते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं जिनका दर्शक अभी से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं।

रईस और काबिल- बॉलीवुड फिल्मों का कई बार बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो चुका है। साल के शुरुआती महीने में ही ऋतिक रोशन और शाहरुख खान की फिल्में आपस में भिड़ेंगी। दोनों ही 25 जनवरी को सिनेमाघरों में आ जाएंगी।

जॉली एलएलबी 2- अक्षय कुमार की कोर्टरुम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 2, 10 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें अन्नू कपूर और हुमा कुरैशी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं सौरभ शुक्ला एक जज का किरदार निभाते हुए दिखेंगे।

रंगून- विशाल भारद्वाज की दूसरे विश्वयुद्ध पर बनी फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होगी। इसमें कंगना रनौत, शाहिद कपूर और सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं।

बद्रीनाथ ही दुल्हनिया- हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया के बाद आलिया भट्ट और वरुण धवन बद्रीनाथ की दुल्हनिया में नजर आएंगे। यह फिल्म 10 मार्च को रिलीज होगी। पहली फिल्म शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को ट्रिब्यूट थी।

फिल्लौरी- उड़ता पंजाब के बाद दिलजीत दोसांझ दूसरी बॉलीवुड फिल्म फिल्लौरी में नजर आएंगे। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को अनशई लाल ने डायरेक्ट किया है। इसमें अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। एनएच 10 के बाद यह अनुष्का की दूसरी होम प्रोडक्शन फिल्म है।

ट्यूबलाइट- हर साल की तरह इस बार भी ईद को सलमान खान ने बुक किया हुआ है। इस साल ईद के मौके पर भाईजान की ट्यूबलाइट रिलीज होगी। चाइनीज एक्ट्रेस जू जू इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं।

बाहुबली 2- बाहुबली बॉलीवुड फिल्म नहीं है। लेकिन इसके पहले पार्ट को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। एसएस राजमौली के निर्देशन में बनी यह फिल्म 28 अप्रैल की रिलीज होगी।

द रिंग और क्रैक- शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर द रिंग अक्षय कुमार की क्रैक के साथ क्लैश होगी। दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को रिलीज होंगी।

पद्मावती- संजय लीला भंसाली की मैग्नम ओपस फिल्म 17 नवंबर को रिलीज होगी। इसमें शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में हैं।

टाइगर जिंदा है- एक था टाइगर की सीक्वल फिल्म टाइगर जिंदा है 21 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। इसे अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया है।

First Published on January 1, 2017 8:41 am