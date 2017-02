ऋषि कपूर के बीफ खाने वाले बयान के खिलाफ बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, जलाया पुतला

गाय निगरानी समिती और बजरंद दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार शाम को होशंगाबाद में ऋषि कपूर के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां वो प्राइवेट कॉलेज में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शन एक्टर के पिछले साल दिए बयान को लेकर किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बीफ खाई है। सभी प्रदर्शनकारी होशंगाबाद के नेहरु पार्क क्रॉसिंग में इकट्ठा हुए। जहां उन्होंने एक्टर के खिलाफ नारे लगाए और उनके पुतले को जलाया। कई लोगों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो एक्टर के बयान से आहत हुए हैं और इसके लिए उन्हें पब्लिक के सामने माफी मांगनी चाहिए।

पिछले साल कपूर ने उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने ट्वीट करके कहा था- मैं बहुत गुस्से में हूं। तुम खाने को धर्म से जोड़ते हो? मैं बीफ खाने वाला हिंदू हूं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं ना खाने वालों के मुकाबले में भगवान को कम मानता हूं? सोचो। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा- जानता हूं यह गलत होगा। जब मैंने कहा कि मैंने गौ मांस खाया और गायों को मारा? हां मैंने बीफ खाया जहां मवेशी खाना विधिसम्मत हैं भारत में नहीं।

बता दें कि सोशल मीडिया पर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता एवं फिल्म निर्देशक ऋषि कपूर का कहना है कि मध्यप्रदेश की कुछ सड़कों पर यात्रा करना आसान नहीं है। इससे पहले बॉलीवुड की दो जानी मानी अभिनेत्रियां हेमा मालिनी एवं रवीना टंडन भी मध्यप्रदेश की खराब सड़कों के बारे में शिकायत कर चुकी हैं। भाजपा नेता हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा से सांसद हैं। कपूर ने कल होशंगाबाद में संवाददाताओं को बताया, ‘‘जब भारत में सब जगह बढ़िया सड़के बनाई जा रही हैं, शानदार राजमार्ग एवं फोर लेन वाली सड़कें बनाई जा रही हैं, तो यहां (मध्यप्रदेश में) ऐसी सड़कों का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भोपाल से नागपुर को जोड़ने वाली सड़क बहुत संकरी है। मैं आपके (मध्यप्रदेश) मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य की सड़कों को सुधारें।’’

भोपाल से होशंगाबाद तक लगभग 75 किलोमीटर की कार से यात्रा करने के बाद कपूर ने यह शिकायत की है। भोपाल से नागपुर जाने के लिए इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने भोपाल से होशंगाबाद आते वक्त भारी ट्रैफिक देखा। यह बहुत भयानक था।’’

First Published on February 6, 2017 8:55 am