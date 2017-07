IIFA 2017: किस कैटेगरी में किस बॉलीवुड सितारे को मिला अवार्ड, यहां जानिए

आईफा के 18वें संस्करण में शनिवार को शाहिद कपूर और आलिया भट्ट को ‘उड़ता पंजाब’ में अपने शानदार काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकारों के खिताब दिए गए। दिलजीत दोसांझ को इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। शाहिद और आलिया दोनों ही ऐसी फिल्म के लिए पुरस्कार पाने पर भावुक हो गए, जिसने पर्दे पर आने के लिए सेंसर बोर्ड से बड़ी लड़ाई लड़ी थी। दिलजीत ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। दिलजीत ने ट्वीट किया, “मेरे प्रशंसकों को प्यार। दोस्तों यह सब आपके कारण है। धन्यवाद टीम आईफा और ‘उड़ता पंजाब’।” यहां मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित आईफा 2017 में शाहिद को कैटरीना कैफ ने पुरस्कार प्रदान किया, जबकि वरुण धवन ने समारोह में आलिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुने जाने की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार विमान परिचारिका नीरजा भनोट की जिंदगी पर आधारित फिल्म ‘नीरजा’ के हिस्से में आया। वहीं अनिरुद्दध रॉय चौधरी को ‘पिंक’ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया।

दिग्गज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा आईफा रॉक्स के मंच पर जब एक पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे तो वह फिसल गए। हालांकि फिर भी वह मुस्कुराते रहे। मनीष ‘ऐ दिल है मुश्किल’ के लिए प्रीतम की ओर से ‘बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर’ का पुरस्कार ग्रहण करने पहुंचे थे, लेकिन जैस ही वह मंच की अंतिम सीढ़ी पर चढ़ने वाले थे, वह फिसल गए। बाद में मनीष उसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का अपना अवॉर्ड लेने पहुंचे, लेकिन इस बार वह सावधानी से चढ़े। मनीष ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, “जब मैं प्रीतम के लिए पुरस्कार लेने आया, तो मैं बुरी तरह गिर पड़ा। मुझे लगता है कि जब मैं खुद के लिए पुरस्कार लेने आता हूं तब मैं खुशकिस्मत होता हूं।” मनीष ने अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक आलिया भट्ट से पुरस्कार ग्रहण करने पर बेहद खुशी भी जताई।

यहां पढ़ें IIFA 2017 Awards Live Updates Here:

7.40 PM: ये सितारे करने वाले हैं परफॉर्म:

. @aliaa08 magnificent Bhatt brought the house down with her magnificent performance! #IIFA2017 pic.twitter.com/9JRCPtRmZe

7.20 PM: रेड कारपेट पर शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा कपूर।

Is there anything that can dull their top notch slay game? Watch this stunning couple tonight at the #IIFA2017 only on @ColorsTV. pic.twitter.com/kLrVLgb3O7

— IIFA Awards (@IIFA) July 16, 2017