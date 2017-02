लंदन में फेसबुक के हेडक्वार्टर पहुंचने वाली पहली भारतीय एक्टर बनीं हुमा कुरैशी

अपनी पहली इंटरनेशनल फिल्म वायसरॉय हाउस के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी लंदन में हैं। हाल ही में वो लंदन बेस्ड फेसबुक हेडक्वार्टर पहुंची। जॉली एलएलबी 2 की स्टार फेसबुक हेडक्वार्टर में गुरिंदर चढ्ढा की फिल्म वायसरॉय हाउस की फिल्म के प्रमोशन के लिए गई थीं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद 30 साल की एक्ट्रेस ने ऑफिस का भ्रमण किया और लाइव चैट की। हुमा ने एक सूत्र से कहा- मैं लंदन बेस्ड फेसबुक हेडक्वार्टर पहुंचने वाली पहली भारतीय एक्टर बनकर बहुत खुश हूं। यहां आने का आमंत्रण मिलना सम्मान की बात है और मैं गौरान्वित महसूस कर रही हूं। मैं लोगों से मिले इतने सारे प्यार की वजह से ब्लैस फील कर रही हूं। अपनी हालिया रिलीज के लिए कुरैशी को काफी सराहना मिली है। इस समय वो लंदन में अच्छा समय बिता रही हैं। वायसरॉय हाउस में हग बोन्नेविले, गिलियन एंडर्सन, मनीष दयाल, माइकल गैंबोन अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म लंदन में 3 मार्च को रिलीज होगी।

बता दें कि भारतीय अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने लंदन में आयोजित ब्रिट पुरस्कार समारोह 2017 में भाग लिया। उन्होंने कहा कि समारोह में आना अद्भुत रहा। हाल में न्यायिक व्यवस्था पर आई फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ की सफलता के लिए प्रशंसा बटोर रहीं अभिनेत्री ने ट्विटर के माध्यम से यह बात कही। हुमा ने अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट और वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि स्केप्टा के ‘शट डाउन’ के साथ पिछली रात अद्भुत रही।

इस दौरान अभिनेत्री हुमा कुरैशी का लुक काफी ग्लैमरस नजर आया। हुमा ने ब्लैक कलर की बेहत खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस पहनी, जिस पर व्हाइट कलर का बटरफ्लाई डिजाइन ने उनकी खूबसूरती पर और चार चांद लगा दिए। रेड कार्पेट पर ब्लैक ड्रेस में जैसी हुमा ने अपना जलवा बिखेरा तो देखने वालों की नजरें सिर्फ उन पर ही टिकीं रह गईं। इस दौरान हुमा ने विदेशी फैंस के साथ सेल्फी पिक्चर्स भी क्लिक किए। वे अपने फैंस के साथ काफी फ्रेंडली नजर आईं।

गौरतलब है कि पिछले काफी समय से हुमार कुरैशी काफी लाइम लाइट में हैं। हाल ही अक्षय कुमार के साथ आई उनकी फिल्म जॉली एलएलबी-2 में 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। फिल्म में हुमा ने अक्षय की पत्नी की भूमिका अदा की है।

First Published on February 24, 2017 10:09 am