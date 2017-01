ऋतिक रोशन के बर्थडे पर जानिए उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प और अनजानी बातें

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन 10 जनवरी को 42 साल के हो गए हैं। ऋतिक को बॉलीवुड से जुड़ी कई चीजें विरासत में मिलीं। उनके पिता राकेश रोशन फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाबा संगीत निर्देशक हैं। कम ही लोग यह बात जानते हैं कि ऋतिक का असली नाम ऋतिक राकेश नागरथ है। उनका परिवार पंजाबी हिंदू हैं और उनका जन्म 10 जनवरी 1974 को फिल्मनगरी मुंबई में ही हुआ था। एक्टिंग में उतरने की बात कहें तो ऋतिक ने बचपन में ही यह काम शुरू कर दिया था। ऋतिक सबसे पहले एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म आशा (1980), आपके दीवाने (1980) और भगवान दादा (1986) में नजर आए। जहां तक फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर काम करने की बात है तो ऋतिक ने ‘कहो ना प्यार है’ फिल्म में सबसे पहले लीड रोल में काम किया और यह फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म का निर्देशन खुद ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने किया था।

ऋतिक ने संजय खान की बेटी सुजैन खान से दिसंबर सन 2000 में शादी की। सुजैन से ऋतिक के दो भी हैं जिनका नाम ऋहान और ऋदान है। ऋहान का जन्म 2006 में और ऋदान का जन्म 2007 में हुआ। हालांकि ऋतिक का सुजैन के साथ यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और सन 2014 में सुजैन का तलाक हो गया। फिल्म कोई मिल गया में जैसा कि दिखाया गया है ऋतिक के दाएं हाथ में दो अंगूठे है जिसे वह ज्यादातर फिल्मों में छिपाए रखते हैं। ऋतिक बचपन में बोलते वक्त हकलाते थे जिसके चलते उनके बॉलीवुड करियर पर प्रभाव पड़ सकता था। हलांकि उन्होंने स्पीच थैरेपी के जरिए इसे ठीक कर लिया। आज भी वह इस थैरेपी को अपनाते है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वह फिर से हकलाने न लग जाए।

ऋतिक अपने काम को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। उन्हें जैसा रोल दिया जाता है वह अपने शरीर को किरदार के अनुसार ढालते है। एक खबर के मुताबिक उन्होंने एक बार उन्होंने एक विज्ञापन के लिए अपनी कमर को 4 इंच तक कम किया था। लंदन के एक अखबार ने ऑनलाइन सर्वेक्षण करवाया था और पूछा गया था कि सबसे सेक्सी पुरूष कौन है? एशिया मे सबसे ज्यादा वोट ऋतिक को मिले थे और उन्होंने खान तिकड़ी समेत सभी बॉलीवुड एक्टरों को पछाड़ दिया था।

First Published on January 10, 2017 9:13 am