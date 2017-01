काबिल एक्टर ऋतिक रोशन ने कहा- मैं थोड़ा सा अंधविश्वासी हूं

एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा अंधविश्वासी हूं। टीवी शो यार मेरा सुपरस्टार के सीजन 2 में पहुंचे एक्टर ने कहा- मैं वास्तव में अंधविश्वासी नहीं हूं। केवल एक-दो चीजें मैं ऐसी करता हूं जो अंधविश्वास की लाइन पर आती हैं। बहुत ही सौम्य तरीके से। एक उदाहरण के तौर पर मेरे परिवार में एक परंपरा रही है कि मेरी दादी हमें फ्लाइट पर जाने से पहले दही चीनी खिलाया करती थी। अब मैं वास्तव में अंधविश्वासी नहीं हूं लेकिन अगर मैं बिना दही और चीनी के घर से बाहर निकलता हूं तो रुककर सोचता हूं- मैंने आज वो नहीं खाया और मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है कि क्योंकि मैंने उसे नहीं खाया। इस तरह मैं थोड़ा अंधविश्वासी हूं क्योंकि बचपन से मेरी उस तरह से परवरिश हुई है।

वहीं ऋतिक की काबिल को-स्टार यामी गौतम ने कहा- मैं बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं हूं। लेकिन हां मेरे अंदर ये चीज है कि मैं लोगों को तब तक कोई बात नहीं बताती जब तक कि चीजें फाइनल नहीं हो जाती हैं। काबिल के बारे में मैंने अपने करीबी दोस्तों तो भी तब तक नहीं बताया जब तक की यह फाइनल नहीं हुआ। संजय गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म काबिल 25 जनवरी को रिलीज होगी। यार मेरा सुपरस्टार सीजन 2 जूम पर प्रसारित होता है।

बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन चाहते हैं कि उनके दोनों बेटे उनके स्टारडम के साथ आने वाली हर अच्छी-बुरी चीज का सामना करें और इससे दूर न भागें। स्टारडम को लेकर ऋतिक के विचार कुछ अलहदा हैं। उनका उनकी पत्नी सुजैन खान से 14 साल के रिश्ते के बाद अलगाव हो गया है।

ऋतिक ने एक साक्षात्कार में कहा, “मेरी प्रसिद्धि और मेरा स्टारडम उनके जीवन का एक हिस्सा है, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं। बेहतर है कि वे इसे स्वीकार करना, समझना और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ इस तरह से इसका इस्तेमाल करना सीख लें कि वे इसमें योगदान कर सकें।” रिहान (10) और रिधान (8) के पिता ऋतिक ने कहा कि बच्चों को सुर्खियों में आने से शर्मिदा नहीं होना चाहिए। ऋतिक खुद लोकप्रिय अभिनेता और फिल्म निर्माता राकेश रोशन के बेटे हैं। ऋतिक और सुजैन अलगाव के बाद सौहार्द्रपूर्ण शर्तो पर अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं।

First Published on January 22, 2017 9:56 am