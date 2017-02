Video: ऋतिक रोशन ने जारी किया एक्शन फिल्म ‘वीरम’ का ट्रेलर, कालारीपायट्टू योद्धा के रोल में नज़र आएंगे कुणाल कपूर

बॉलिवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने मंगलवार शाम फेसबुक और ट्विटर पर कुणाल कपूर की एक्शन-फिक्शन फिल्म ‘वीरम’ का ट्रेलर लॉन्च किया। फिल्म में कुणाल चंदू के रोल में नजर आएंगे जो एक कालारीपायट्टू योद्धा है, जिसका विश्वासघात के कारण दर्दनाक अंत होता है। ये फिल्म तीन भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और मलायलम में बनी है। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस चंद्रकला आर्ट्स है। फिल्म के निर्देशक जयराज है। फिल्म की कहानी महान नाटककार विलीयम शेक्‍सपियर के नाटक मैकबैथ से प्रेरित है। फिल्म का ट्रेलर काफी अच्छा है। कुणाल कपूर अपने इस नए गेटअप में काफी दमदार नजर आ रहे हैं। कुणाल इससे पहले डियर जिंदगी के छोटे से रोल में नजर आए थे।

फिल्म का ट्रेलर तो प्रभावित करता है बाकी फिल्म दर्शको को कितना लुभा पाती है इसके लिए 24 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म 24 फरवरी को ही रिलीज होगी। फिल्म के कई हिस्से औरंगाबाद, आगरा के फतेहपुर सीकरी और केरल में फिल्माए गए हैं। कुणाल ने मंगलवार सुबट ट्विटर के जरिए बताया था कि ऋतिक रोशन तीन भाषाओं में इतिहास पर आधारित फिल्म ‘वीरम’ के ट्रेलर लॉन्च करेंगे। ऋतिक ने अपने आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर पेज पर ट्रेलर का लिंक शेयर करते हुए इसे अविश्वसनीय बताया। बाद में कुणाल ने उनकी पोस्ट की रीट्वीट करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा।

First Published on February 15, 2017 6:28 am