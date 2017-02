मिस्र से आई दुनिया की सबसे मोटी महिला के इलाज के लिए ऋतिक रोशन मां ने दिए दस लाख रुपए

इलाज के लिए मिस्र से भारत पहुंची इमान अहमद की मदद के लिए बॉलावुड स्टार ऋतिक रोशन की मां पिंका रोशन ने दस लाख रुपए दिए हैं। इमान के इलाज के लिए मुंबई के सैफी अस्पताल को अबतक 35 लाख रुपए मिल चुके हैं। इमान की सर्जरी में करीब एक करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। खबर है कि ऋतिक की मां पिंकी इमान से मिलना भी चाहती हैं ताकि वह उनकी हिम्मत बढ़ा सकें।

पिंकी रोशन की डोनेशन की खबर पर उनके पति और फिल्म मेकर राकेश रोशन ने भी पुष्टि की है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी ने दस लाख रुपए दान किए हैं। अंग्रेजी अखबार मिड डे में छपी खबर की मानें तो पिंकी पिछले तीन महीने से इमान से जुड़ी रिपोर्ट को फॉलो कर रही थीं। इसलिए उन्होंने इमान के मुंबई पहुंचने से पहले मदद की राशि भेज दी थी।

इमान के बारे में बात करते हुए पिंकी ने कहा कि वह सोच भी नहीं सकतीं कि कोई 25 साल तक बिस्तर पर पड़ा रह सकता है। उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ऋतिक इमान से मिलेंगे या नहीं इस सवाल पर पिंकी ने कहा, वह अभी भारत में नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

बता दें कि ऋतिक इमान से मिलने जाएं या नहीं लेकिन बॉलीवुड के एक स्टार हैं जिनसे इमान खुद मिलना चाहती हैं। खबर है कि इमान सलमान खान को बहुत पसंद करती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी मुलाकात सलमान से हो। इस पर सलमान के पिता सलीम खान का कहना है कि अगर उन्हें इस बात को लेकर कोई ऑफीशियल रिक्वेस्ट आती है तो वह इमान से मिलने जरूर जाएंगी। अस्पताल में इमान बॉलीवुड फिल्में देखती हैं उन्हें भाषा तो समझ नहीं आती लेकिन फिल्मों का म्यूजिक उन्हें खूब पसंद आता है। सलमान की फिल्म दबंग और सुल्तान के गाने उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं।

सलमान खान सलमान खान

एंटरटेनमेंट की दूसरी खबरों के लिए क्लिक करें-

वीडियो- सलमान खान से मिलना चाहती है दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली महिला

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 18, 2017 11:41 am