एक्स वाइफ सुजैन खान और बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं ऋतिक रोशन, दुबई में हो रही है मस्ती

बॉलीवुड के एक्स कपल ऋतिक रोशन और सुजैन खान के फैन्स के लिए अच्छी खबर है। बात ये है कि ऋतिक रोशन अपनी एक्स वाइफ और सुजैन और बच्चों के साथ हॉलिडे पर गए हुए हैं। अलग होने के दो साल बाद भी दोनों में अच्छी दोस्ती है। दुबई में मनाई गई छुट्टियों की तस्वीरें इस दोस्ती की झलक देती हैं। जिनमें सुजैन अपने बच्चों ऋहान और ऋदान के साथ मस्ती करती दिख रही हैं।

इससे पहले ऋतिक रोशन क्रिसमस के लिए फ्रांस पहुंचे हुए थे। अब न्यू ईयर को खास बनाने के लिए बाप-बेटों की ये जोड़ी दुबई पहुंची जहां उनके साथ सुजैन खान भी हैं। तस्वीरों से चारों के बीच की गहरी बॉन्डिंग दिख रही है। ये तस्वीर शेयर करते हुए सुजैन ने लिखा, एक खूबसूरत दिन।

एक महीने में ये दूसरी बार है जब पूरी फैमिली साथ दिखी है। इससे पहले इसी महीने ऋतिक और सुजैन अपने बच्चों के साथ दुबई के एक रेस्त्रां में डिनर करते दिखे थे। सभी एक ही कार में वहां से निकले थे और साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। हालांकि सुजैन ने हमेशा कहा है कि वह ऋतिक के साथ दोबारा किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगी। लेकिन जब बच्चों की बात आएगी तो वह हमेशा अच्छे पैरेंट्स की तरह रहेंगे।

एक बार जब सुजैन खान बच्चों के साथ विदेश में हॉलिडे पर थीं और ऋतिक भी तस्वीर में नजर आए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले पैरेंट्स हैं। हम अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश देने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। उस हॉलिडे के बाद अब दोबारा उनका साथ नजर आना दिखाता है कि ऋतिक और सुजैन की दोस्ती बढ़ रही है।

First Published on December 29, 2016 10:36 am