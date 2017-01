काबिल और रईस के क्लैश पर पढ़िए ऋतिक रोशन का बेहद खास मैसेज

ऋतिक रोशन और शाहरूख खान की फिल्में रिलीज हो गई हैं। जहां हर कोई यह देखना चाह रहा है कि शाहरूख और ऋतिक में से किस की फिल्म बेहतर है वहां ऋतिक रोशन अपने मेंटर शाहरूख खान के लिए ट्विटर पर बहुत प्यारा किया है। ट्विटर पर किए गए इस मैसेज में ऋतिक ने खुद को स्टूडेंड और शाहरूख को अपना मेंटर बताया है।

ऋतिक ने लिखा कि एक बार फिर उन्हें शाहरूख से प्रेरणा मिलेगी तो वहीं काबिल देखने के बाद उन्हें अपने स्टूडेंड पर गर्व होगा। ऋतिक रोशन के इस मैसेज को पढ़ने के बाद काफी लोगों को खुशी जरूर मिलेगी। जब से रईस और काबिल की रिलीज डेट सामने आई थी तब से कई तरह अफवाहें सुनने को मिल रही थी। लेकिन ऋतिक रोशन के इस ट्विट से सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी और दोनों के बीच दोस्ती बनी रहेगी।

इससे पहले भी ऋतिक रोशन कह चुके हैं कि वह फिल्मों के क्लैश से आगे सोचते हैं, उन्होंने कहा था कि फिल्मों का क्या होगा यह बॉक्स आॅफिस ही सुनिश्चत करेगा। मगर अपने व्यक्तिगत संबंधों को भूलाया नहीं जा सकता। ऋतिक ने कहा था कि वह फिल्म इंस्डट्री के बिजनेस में हैं लेकिन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी है। फिल्मों के क्लैश से दोनों की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

दोस्ती और काम की अपनी अलग-अलग जगह हैं। जब तक आप सब कुछ सुलझा नहीं लेते तब तक आप शांत रहिए। हर चीज कुछ न कुछ सिखाती है। ऋतिक ने कहा था कि उनकी फिल्म का क्लैश पहली बार हो रहा है जिसे वह एंजॉय कर रहे हैं।

Dear @iamsrk today as a mentor Im sure u will inspire me yet again with #Raaes and as a student I hope you are proud of me with #Kaabil.

— Hrithik Roshan (@iHrithik) January 25, 2017