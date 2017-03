वारिस सीरियल के होली स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगी ये रिश्ता की अक्षरा यानि हिना खान

टीवी एक्ट्रेस हिना खान ये रिश्ता क्या कहलाता है शो छोड़ चुकी हैं और उनके फैन्स उन्हें कब से दूसरे सीरियल में देखना चाहते हैं। तो हिना खान के फैन्स के लिए खुशखबरी हैं जल्द ही वह लाइफ ओके पर प्रसारित होने वाले सीरियल वारिस में दिखाई देगी। बता दें कि यह सीरियल का स्पेशल एपिसोड होगा, होली महोत्सव … रिश्तों के रंग इस एपिसोड में हिना नजर आने वाली हैं। इस स्पेशल एपिसोड में हिना ग्लैमरस अवतार में दिखाई देगीं। इतना ही नहीं हिना बॉलीवुड स्टाइल में अपनी अदाएं भी दिखाएंगी, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है।

सूत्रों की मानें तो हिना सोनाक्षी सिन्हा के हिट नंबर नचा फर्राटें मारे के और गल्ला गुडिया पर सोलो डांस परफॉर्ममेंस भी करेंगी। हिना के साथ बड़ो बहू और वारिस की स्टार कास्ट भी उनके साथ डांस करेगी। कुछ समय पहले हिना को बिग बॉस के स्टेज पर देखा गया था जहां वह अपने ऑनस्क्रीन बेटे रोहन को सपार्ट करने पहुंची थीं। गौरतलब है कि हिना ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल छोड़े हुए उन्हें 4 महीने हो चुके हैं।

वो आठ सालों तक इस शो से जुड़ी हुई थीं। इस सीरियल में हिना द्वारा निभाए गए अक्षरा के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था। वहीं इस शो को बाय-बाय कहने के बाद से हिना ने अभी फिलहाल कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। हाल में इस तरह की खबरें आई थीं कि हिना से नच बलिए के अगले सीजन के लिए संपर्क किया गया है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए उनके कुछ वीडियो इस खबर को और मजबूती देते हैं।

हिना ने एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो पोस्ट किया है जिसके कैप्शन में उन्होंने कमिंग सून लिखा है। साथ ही आपको उनके फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया एक वीडियो देख कर हैरानी होगी कि हिना एक अच्छी एक्ट्रेस, डांसर होने के साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं।

First Published on March 8, 2017 10:01 am