वेबसाइट पर नहीं सुन सकेंगे आमिर खान की दंगल के गाने, हाई कोर्ट ने लगाई पाबंदी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 83 वेबसाइटों को दंगल के गाने डाउनलोड करने और उन्हें चलाने से रोक लगा दी है। आमिर खान स्टारर फिल्म के अलावा यह रोक 280 दूसरी फिल्मों पर लगी है। न्यायधीश राजीव सहाय एंडलॉ ने जी एंटरनेट एंटरप्राइज लिमिटेड की कॉपीराइट याचिका पर अंतरिम आदेश पास किया है। कोर्ट ने बीएसएनएल, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड से इन बेवसाइट को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। केंद्र सरकार के अलावा कोर्ट ने 16 इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों, 83 वेबसाइटों और 5 डोमेन को मास्किंग सेवा देने वालों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में देखने पर नजर आ रहा है कि इसकी वजह से याचिकार्ता को नुकसान होना बताया जा रहा है। अगर यह एक पक्षीय फैसला नहीं दिया गया तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। याचिका में कहा गया है कि कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करके फिल्म के गाने डाउनलोड किए जा रहे हैं। वहीं इन वेबसाइटों को एक करोड़ रुपए बतौर हर्जाने के तौर पर देने के लिए भी आदेश देने को कहा गया है।

बता दें कि बॉलीवुड स्टार आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म दंगल पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। हालांकि इससे पहले मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा गया था कि इस फिल्म पाकिस्तान में रिलीज की जाएगी। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। मालूम हो कि पाकिस्तानी थिएटर्स में कल करीब दो महीने बाद भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन शुरू किया गया। फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिकों ने उरी आतंकी हमले और सीमापार से गोलीबारी की घटनाओं के बाद भारत-पाक तनाव बढ़ने के बीच भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन रोक दिया था।

एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान में सिनेमाघर मालिकों को इससे करीब 15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और करीब सौ कर्मचारियों की नौकरी चली गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म ‘कहानी 2: दुर्गा रानी सिंह’ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे पहले उन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल को (रिलीज से पूर्व) हाल ही में उन्होंने टैक्स फ्री कर दिए जाने की घोषणा की थी।

First Published on December 21, 2016 9:48 am