ओह…तो ऐसे शूट होते हैं फिल्मों के डेथ सीन, टमाटो केचअप से कहीं आगे है ये टेक्नीक, देखें वीडियो

बॉलीवुड फिल्म हो या टीवी सीरियल, हर जगह एक डेथ सीन का एक अहम रोल होता है। क्योंकि एक डेथ सीन के बाद ही या तो हीरो का गुस्सा जागता है नहीं तो कहानी में एक मोड़ आता है। डेथ सीन देखते ही दर्शकों में भी विलेन के प्रति दुख और मरने वाले के लिए प्यार आ जाता है। टीवी पर इतने संगीन दिखने वाले ये सीन असल में काफी मेहनत से शूट किए जाते हैं। अगर आप इस तरह के सीन की शूटिंग के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको टमाटर सॉस से आगे बढ़कर सोचना होगा।

इन्हीं इंटेस सीन की हकीकत कॉमीडियन मार्क ने बताई है। उन्होंने बताया कि इस तरह के सीन किस तरह शूट किए जाते हैं। फिल्मों में एक छोटा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्कविब कहा जाता है।

मार्क ने इसके लिए एक वीडियो शूट किया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह स्कविब को सीने और पेट के बीच में फिट किया जाता है। इसके बाद हीरो या विलेन के कपड़ों से इसे सेट किया जाता है। फिर क्या जब हमला होता है तो निकलता है खून और चली जाती है हीरो की जान।

अब ये वीडियो देखने के बाद दोबारा डेथ सीन पर टेंशन ना लें। बल्कि उस सीन के पीछे हुए कड़ी मेहनत के बारे में सोचें। क्योंकि लव सीन में तो केवल केमिस्ट्री का कमाल होता है। लेकिन डेथ सीन के पीछे अच्छी खासी टेक्नीक लगानी पड़ती है। यह वीडियो आपको बखूबी इस बारे में पता रही है।

First Published on December 22, 2016 10:23 am