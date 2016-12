हेमामालिनी ने कहा- धरमजी की हालत में धीरे-धीरे हो रहा है सुधार, सनी ने भी किया ट्विट

एक्टर से नेता बनीं हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र ठीक हो रहे हैं। उन्हें ग्रैस्ट्रो इंफेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्टर को मुंबई के नानावती अस्पताल मे कल दोपहर में भर्ती कराया गया थाय़। जहां उन्हें इंफेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया गया। फैंस को धन्यवाद देते हुए 68 साल की बागबान एक्ट्रेस ने कहा- उनकी तबीयत धीरे-धीरे ठीक हो रही है और 81 साल के शोले एक्टर जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- उन सभी के लिए जो धरमजी के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर चिंतित हैं उन्हें बताना चाहती हूं- उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और उ्नहें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सभी को धन्यवाद। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने लोगों से एक्टर की तबीयत को लेकर चिंता ना करने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें छोटी सी फूड पॉयजनिंग हुई है। उन्होंने ट्विट किया- मेरे पिता की सेहत के बारे में चिंता करने के लिए धन्यवाद। फूड पॉयजनिंग की वजह से उनकी तबीयत खराब है और वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। कृपया किसी तरह का अंदाजा ना लगाएं।

हाल ही में धर्मेंद्र ने अपना 81वां जन्मदिन मनाया है। हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने ट्विटर पर उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने लिखा था- अपने करियर के बेस्ट सालों को याद करते हुए, आज तक हम काफी खुश हैं और हमारे दो प्यारे बच्चे हैं। जन्मदिन की मुबारकबाद धरमजी। ईशा ने ट्विट किया था- जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार, मेरे पिता और मेरे हीरो। आपको मजबूती और खुशियां और खुशियां मिले। हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। 1935 में पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव में जन्में धर्मेंद्र ने 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। एक्टर की झोली में बंदिनी, फूल और पत्थर, अनुपमा, चुपके चुपके और शोले जैसी फिल्में हैं।

बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र दर्द और असहज महसूस करने की शिकायत के चलते मुंबई के नानावती अस्पताल पहुंचे। उन्हें फिलहाल भर्ती कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक उन्हें काफी वक्त से दर्द और अनकंफर्टेबल होने की शिकायत थी। सोमवार को उनका परिवार उन्हें लेकर नानावती अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स कड़ी देखरेख में उनका उपचार कर रहे हैं। मालूम को कि धर्मेंद्र सोमवार को ही मुंबई पहुंचे थे और तकलीफ के चलते उन्हें सीधे अस्पताल पहुंचना पड़ा।

बिग बी ने धर्मेंद्र को उनके 81वें जन्मदिन पर कुछ इस तरह दी बधाई

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 11:15 am