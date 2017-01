8000 रुपए देकर अमिताभ बच्चन के घर में लंच या डिनर कर सकते हैं आप

अमिताभ बच्चन के फैन्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब तक उनसे मिलने का मौका तलाशने वाले लोगों को एक गोल्डन चांस मिलने वाला है। जी हां आपको उनके घर जाकर आराम से बैठकर खाना खाने का भी मौका मिलेगा। अरे नहीं अमिताभ बच्चन अपने फैन्स के लिए कोई पार्टी नही कर रहे हैं। बल्कि कुछ शेफ का एक ग्रुप जो खुद को वन स्टार हाउस पार्टी कहता है वो अमिताभ के घर एक पॉप रेस्त्रां बनाने वाले हैं।

अब अमिताभ बच्चन के घर जाकर खाना खाना है तो मेहनत भी करनी होगी और कीमत भी चुकानी होगी। लेकिन मौका सभी को मिल सकेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इसमें एक बात पक्की होगी कि आपको एक रिजर्व टेबल जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको करीब आठ हजार रुपए खर्च करने होंगे। अब बिग बी के घर जाने के लिए इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी।

जाने-माने शेफ जेम्स शरमन ने पांच शेफ के साथ मिलकर फैसला किया कि वह बीस महीनों के लिए बीस देशों में घूमेंगे और लोगों को खाना खिलाएंगे। मुंबई में इनका पॉप अप रेस्त्रां बिग बी के जूहू वाले बंग्ले प्रतीक्षा में होगा।

यह हाउस पार्टी 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच चलेगी। इसमें भले ही आपको बिग बी के साथ डिनर करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उनके घर जाकर उन्हें करीब से जानने का मौका मिलेगा और साथ में होगा लजीज खाना।

First Published on January 7, 2017 10:59 am