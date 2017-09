Haseena Parkar Box Office Collection: चौथे दिन ‘हसीना’ का ‘जलवा’ खत्म, अब तक कमाए…

Haseena Parkar Box Office Collection: शुक्रवार 22 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म ‘हसीना पारकर’ के जरिए श्रद्धा कपूर पहली बार नेगेटिव रोल में नजऱ आ रही हैं। फिल्म में श्रद्धा की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है। वहीं इस फिल्म में श्रद्धा के साथ उनके भाई सिद्धांत कपूर भी नजर आए हैं। यह फिल्म पूरे भारत में 1100 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई। वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन में 1.87 करोड़ रुपए की कमाई की।

फिल्म देख कर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म अपने पहले दिन में करीब 2 करोड़ 50 साथ तो कमा ही लेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शनिवार को फिल्म ने 2.60 करोड़ और रविवार को फिल्म ने 1.63 करोड़ रुपए की कमाई की। सोमवार को इस फिल्म के बिजनेस में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ ही फिल्म के कलेक्शन का आंकड़ा रहा 6.10 करोड़। आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई पर नजर बनी हुई है।

फिल्म रिलीज के साथ की ट्रेड एनेलिस्ट गिरीश जौहर ने ट्वीट कर बताया था कि फिल्म ने वेस्ट में ठीक-ठाक ओपनिंग की है। ओपनिंग डे में फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं अनुमान के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है। वहीं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर का कहना है कि फिल्म सप्ताहांत तक 7-8 करोड़ रुपए कमा लेगी।

#HaseenaParkar made on a very tight budget of >9crs & good collections in coming days may help it sail thru @ShraddhaKapoor @ApoorvaLakhia

— Girish Johar (@girishjohar) September 23, 2017